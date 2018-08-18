Деревья-целители и деревья-вампиры: какие стволы обнимать?

В целебную силу деревьев люди верили еще с древних времен и считали, что дубы или яблони обладают магическими свойствами. Например, кельтские жрецы друиды использовали деревья для магических ритуалов, поклонялись им. Да и само слово "друид" означает – знающий дерево. Историки предполагают, что речь о дубе.

Современные биоэнергетики также уверены, что магическую силу растений можно использовать человеку. Так, если периодически обнимать лесные или городские деревья, то это поможет побороть стресс, депрессию, уменьшить боль и наполниться хорошей энергетикой. Главное, отыскать правильное, подходящее конкретно вам дерево.

- Есть деревья-целители и деревья-вампиры. Соответственно, одни энергию отдают, исцеляют от болезней, а другие - забирают ее избыток, - говорит биоэнергетик Андрей Рябоконь. - При сильном стрессе, горе, головных болях, воспалительных процессах и подобных заболеваниях нужно избавиться от негативной энергии. Подойдите к дереву с северной стороны и прислонитесь к нему спиной. Самые сильные деревья-вампиры – осина, тополь, каштан конский, верба, ель, черемуха, можжевельник. Они-то как-раз и поглощают отрицательную энергию. А вообще почти в каждом дереве кроется огромная сила.





Дуб

Обнимать дуб - значит становиться бодрее, мыслить ясно и притягивать к себе здоровье. Это самый лучший энергетический донор. Если покидают силы или нервы на пределе - просто пойдите в лес или к ближайшему дубу и прислонитесь к стволу дуба. Достаточно нескольких минут и на душе сразу же должно стать спокойно и легко. Единственное, в полную силу дерево раскрывается с 21 часа до 3 часов ночи. Но даже в остальное время, когда дуб "работает" не в полную силу, он все равно должен помочь.

Дуб сделает мысли ясными. Фото: infoherbs.com.ua





Береза ​​

Это дерево готово принять под свое крыло всех нуждающихся. Береза ​​отдает целительную энергию и ничего не требует взамен, разве что уважения к себе. Обнимать белокурую красавицу можно в любых случаях.

Ей под силу улучшить состояние кожи, поднять настроение и даже снять боль. Активничает береза утром - с 5 до 9 часов.

Поможет всем нуждающимся. Фото: tut-cikavo.com





Клен

Как только клен видит, что душа человека разрывается от переживаний, он сразу же посылает сигналы: шуршит своей кроной, "машет" веточками, словно зазывает к себе. Дерево это и вовсе уникальное, поскольку не является ни донором, ни вампиром. Клен умеет перерабатывать негативную энергию в положительную. Если неурядицы, горе, дерево поможет их пережить.

Клен избавит от переживаний. Фото: mypriroda.ru





Сосна

Она без остатка делится своей энергией и способствует ускорению обмена веществ. Но людям со слабым сердцем и приступами мигрени лучше с сосной иметь дело на расстоянии. Это хвойное дерево из-за своей огромной силы может не только лечить, но и навредить. Сосна повышает иммунитет и является прекрасным антидепрессантом, способна забрать сомнения, расстройства. Еще учтите, что общаться с деревом следует на позднее девяти часов вечера.

Сосна без остатка поделится своей энергией.





Ель

Мягкими еловыми лапами ель забирает все негативные эмоции, успокаивает, снимает стресс и раздражение. Достаточно прислониться к стволу ели или приложить к больному месту еловую шишку боль уменьшится или пройдет. Если вы долго не можете заснуть или часто просыпаетесь от ночных кошмаров, постойте вечером в течение 3-5 мин под могучей елью и сон, наконец, придет.

Ели заберет негативные эмоции. Фото: voodland.club





Яблоня

Яблоня дерево домашнее, да еще и плодоносящее, так что обращаться к ней за помощью нужно, если накопились бытовые проблемы, тогда неурядицы закончатся. Как символ изобилия дерево подарит материальное благополучие и научит ценить то, что уже есть. Растение отлично помогает молодым людям, а также защищает от неприятностей по работе. Но самое главное, это дерево женской силы. Влияние яблоньки полезно неопытным и неуверенным в себе красавицам. Можно не только обнимать это дерево, но лечь под ним спать и во сне увидеть суженого.

Яблоня поможет решить материальные проблемы.





Ива

Очень сильное дерево-вампир. Она относится к женским деревьям, поэтому охотнее оказывает помощь женщинам, чем мужчинам. Но и женщинам обращаться к ней за помощью нужно в исключительные моменты жизни: например, ива лучше любого другого дерева успокоит боль от утраты любимого человека. Более того, ива не только залечит душевные раны, уберет обиду, но и вселит надежду на будущее. Но не стоит приходить к иве плакаться на неприятности по работе, она - дерево эмоциональное и может обострить ваши чувства. Долго под ивой находиться не рекомендуется, в тяжелые периоды жизни лучше наносить ей визиты каждый день по 3-8 мин.

Ива – женское дерево-вампир.





Рябина

Под рябиной особенно полезно сбрасывать напряжение после суеты рабочего дня или отдыхать от домашних хлопот. Она очень благоприятное действует на тех, кто страдает от неврозов и других нарушений психики.

Под рябиной отдыхаем от суеты.





Тополь

Это дерево занимает второе место (после осины) по снятию отрицательной энергии. Как и осина, тополь избавляет от головной и зубной боли, нервного напряжения, беспокойства. Но следует иметь в виду, на деревья, растущие в черте города и возле дорог, и так ложится большая нагрузка по переработке отрицательной энергии. Так что лечиться лучше у тополей, растущих вдали от суеты. Кстати, у дерева большая энергетическая активность наблюдается с 15 до 18 часов.

Тополь избавит от головной боли. Фото: napivparazitomela.blogspot.com





КАК ПРАВИЛЬНО ОБНИМАТЬ ДЕРЕВО

∙ Выберите подходящее дерево. Оно быть здоровое, хорошо развитое, желательно старое. Обращайте внимание на деревья, которые радуют глаз, приятны. Во многих случаях это дерево выбирает вас, а не вы его. Вполне возможно, что придется обнять несколько деревьев перед тем, как вы почувствуете в дереве "родную душу".

∙ Встаньте лицом к дереву. Посмотрите на дерево с улыбкой в течение нескольких секунд и затем прислонитесь к нему – так, чтобы грудью касаться ствола. Обнимите нежно дерево обеими руками. Коснитесь ствола лбом. Медленно сделайте глубокий вдох и закройте глаза.

∙ Наслаждайтесь этим чувством в течение примерно 30 секунд, а затем сконцентрируйтесь на зоне лба – там находится "третий глаз".

∙ Почувствуйте энергию дерева своими руками– или любой другой частью тела, которая соприкасается с деревом. С благодарностью примите энергию и силу, которую дарит вам дерево.

∙ Если хотите, поговорите с деревом. Можете сделать это вслух или про себя – по желанию. Будьте терпеливы, ждите ответа, который появится в виде мысли. Дерево можно спрашивать, о чем угодно, и беседа может длиться так долго, как вам захочется.

∙ Во время беседы продолжайте обнимать дерево. Когда вы почувствуете, что готовы закончить объятие, перед прощанием поблагодарите дерево - нежно проведите по нему рукой или слегка похлопайте в знак прощания.

Источник: kp.ua/

