Уникальные свойства помидоров, о которых вы могли не знать

Помидоры вошли в нашу жизнь давно, прочно, и, похоже, навсегда — их режут в салаты, из них делают соусы, и, конечно же, тот самый томатный сок, о котором у нас сегодня пойдет речь. Знали ли вы, что полезнее всего употреблять в пищу помидоры именно в виде сока? Томатный сок очень питателен, в нем содержится множество полезных веществ, и если вы начнете регулярно употреблять его в пищу, это определенно пойдет на пользу вашему здоровью., передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.





Мы можем привести вам несколько веских доводов, доказывающих, что это действительно так.





Он полон витаминов. Томатный сок, изготовленный из свежих помидоров — это отличный источник витаминов А и С. Регулярно употребляя его в пищу, вы снижаете вероятность заболевания многими хроническими болезнями глаз, укрепляете иммунную систему, и способствуете укреплению зубов и костей.





Он понижает уровень холестерина в крови. Из-за плохо сбалансированной диеты уровень холестерина в крови многих людей намного превышает норму. Томатный сок полон полезных волокон, помогающих вашему организму увеличить уровень хорошего холестерина, и снизить — плохого.





Он помогает организму выводить токсины. Тело практически любого человека с прожитыми годами становится настоящим складом различных токсинов и пищевых добавок, которые сейчас можно найти практически в каждом полуфабрикате и готовых продуктах. А еще в помидорах содержатся соединения хлора и серы, стимулирующие работу печени и почек. Именно поэтому помидоры — один из лучших продуктов для тех, кто хочет очистить свой организм для токсинов.





Он стимулирует работу кишечника. В наше время миллионы людей по всему миру страдают от проблем с пищеварением и работой кишечника. Так вот — томатный сок может помочь вам и в этом. Регулярное употребление томатного сока способствует улучшению пищеварения, а также помогает избежать запоров.





Он способствует избавлению от лишнего веса. Регулярное употребление томатного сока помогает вашему организму получать достаточное количество воды, к тому же он содержит большое количество волокон, способствующих быстрейшему возникновению чувства насыщения. А еще он обеспечивает ваше тело практически всеми необходимыми ему питательными веществами, и нормализует ваш метаболизм.





Он помогает избежать заболеваний сердечно-сосудистой системы. Помидоры богаты витамином В6, и потому томатный сок — одно из лучших натуральных средств для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Считается, что витамин В6 разрушает в организме гомоцистеин, аминокислоту, повреждающую стенки кровеносных сосудов, тем самым способствуя возникновению сердечно-сосудистых заболеваний.





Он способствует лучшему загару. Да-да, томатный сок можно не только пить, но и наносить на кожу в качестве средства для загара. Он действует, как средство от угрей, способствует обновлению кожи, и даже закрывает поры.



