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Леди
Красота и здоровье
18 августа 18, 12:25
4 естественных способа осветлить волосы
волосы
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Становится жарко, и вы начинаете завидовать своим светловолосым подругам?
Но при этом вы не готовы перекрашивать волосы. Мы поможем вам это сделать без краски.

КАК ОСВЕТЛИТЬ ВОЛОСЫ?

1. РОМАШКОВЫЙ ЧАЙ.

Если у вас очень темные волосы, придайте ему золотистого свечения с помощью отвара из ромашек. Заполните кружку кипятком, а затем опустите пакетик ромашкового чая на 10 минут. После того, как чай остынет, сполосните чистые волосы им и оставьте так на ночь.

2. ЛИМОН.

Это самый естественный и менее рискованный способ осветления. Смешайте две ложки лимонного сока со стаканом теплой воды и примените это как маску.

3. КОРИЦА.

Если вы обеспокоены перед началом осветления, осветление корицей – самое безопасное начало. Смешайте ее чайную ложку с достаточным количеством теплой воды, чтобы сформировать пасту. Нанесите смесь на влажные волосы и оставьте на ночь. Утром промойте голову и наслаждайтесь новым цветом и прекрасным запахом.

4. ВОДКА.

Она и лечит, и осветляет. Смешайте немного водки с нарзаном и залейте в пульверизатор.

Источник: http://www.womenzone.org/
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