4 естественных способа осветлить волосы

Но при этом вы не готовы перекрашивать волосы. Мы поможем вам это сделать без краски.





КАК ОСВЕТЛИТЬ ВОЛОСЫ?





1. РОМАШКОВЫЙ ЧАЙ.





Если у вас очень темные волосы, придайте ему золотистого свечения с помощью отвара из ромашек. Заполните кружку кипятком, а затем опустите пакетик ромашкового чая на 10 минут. После того, как чай остынет, сполосните чистые волосы им и оставьте так на ночь.





2. ЛИМОН.





Это самый естественный и менее рискованный способ осветления. Смешайте две ложки лимонного сока со стаканом теплой воды и примените это как маску.





3. КОРИЦА.





Если вы обеспокоены перед началом осветления, осветление корицей – самое безопасное начало. Смешайте ее чайную ложку с достаточным количеством теплой воды, чтобы сформировать пасту. Нанесите смесь на влажные волосы и оставьте на ночь. Утром промойте голову и наслаждайтесь новым цветом и прекрасным запахом.





4. ВОДКА.





Она и лечит, и осветляет. Смешайте немного водки с нарзаном и залейте в пульверизатор.



