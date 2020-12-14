Зачем дышать животом?

Рассмотрим зачем это нужно, в чем польза этого метода дыхания и как этому научить.

При брюшном типе дыхания, человек надувая живот, способствует проведению естественного массажа практически всех органов, находящихся в брюшной полости, в результате чего улучшается их кровоснабжение и тонус, а также перистальтическая функция кишечника.

Во время брюшного дыхания диафрагма приподнимается кверху и оказывает массажное воздействие на жизненноважный орган – сердце, приводя его в тонус и облегчая его работу.

При дыхании животом нет зависимости мышечного аппарата от эмоционального фона человека. Например, когда человек дышит грудью, в стрессовой ситуации может произойти рефлекторный спазм межрёберных мышц, ведущий к временной остановке или затруднению дыхания, при дыхании животом человек от данной ситуации огражден.

Дыхание животом обеспечивает более активную доставку кислорода ко всем тканям и органам, в результате чего улучшается их работа, а также ускоряются все метаболические реакции.

Как научиться дышать животом

Некоторые люди дышат животом с детства (ведь все дети дышат животом), а многие уже прошли перестройку организма и перестройку метода дыхания.

Чтобы научиться правильно дышать животом, необходимо выполнять специализированные гимнастические упражнения и выработать технику дыхания животом:

Делать вдох необходимо через нос, вдыхать стоит спокойно и легко, не создавая никакого слышимого шума. При вдохе следует надувать живот вдыхая достаточно большое количество воздуха, этот приём поможет вам быстрее привыкнуть и адаптироваться к новому типу дыхания, однако не стоит переходить на форсированное дыхание. Самое главное -выполнять данную гимнастику не меньше 5 минут в течение каждого часа.