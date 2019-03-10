Топ-5 вредных продуктов на завтрак. Фото

Однако врач-диетолог Наталья Добрынина уверена, что существуют продукты, которые способны не только испортить день, но и подорвать здоровье. Она составила топ-5 продуктов, которые по утрам лучше не есть, особенно, если вы контролируете свой вес. То есть эти продукты нежелательно есть именно с утра, натощак.





Дрожжевая выпечка













Дрожжи провоцируют повышенное выделение желудочных газов и вздутие живота. Это не лучшее, что можно есть натощак.





Натуральный кофе





Кофеин способствует активной выработке желудочного сока. Если ограничиться только чашкой кофе по утрам, то невостребованный для другой еды желудочный сок будет раздражать слизистую желудка и провоцировать гастриты.





Не поможет и молоко, добавленное в кофе. Вяжущие вещества, которые есть в кофе и чае, связываются с белками молока и образуют почти нерастворимые соединения, которые оседают камнями в почках.













Сахар и сладкие фрукты





Съев натощак что-либо сладкое, мы возбуждаем поджелудочную железу, которая начинает усиленно вырабатывать инсулин. Инсулин, в свою очередь, понижает уровень сахара в крови. Мы начинаем чувствовать апатию и даже усталость.





Цитрусы





На завтрак есть апельсин или мандарин может позволить себе лишь здоровый человек. Если же есть проблемы с желудком, будьте осторожны: цитрусовый сок натощак может вызвать изжогу.





Йогурт





Есть на завтрак йогурт стало почти традицией. Но на самом деле, натощак съеденный йогурт бесполезен. Ценность йогурта в наличии полезных бактерий, помогающих пищеварению. Но ведь в вашем желудке с утра еще нет пищи. Получается, что полезные йогуртовые культуры съест желудочный сок.













Холодное питье





Натощак пить ледяной чай, воду или молоко вредно. Холод сужает кровеносные сосуды желудка и затрудняет кровообращение. В свою очередь, нарушается пищеварение. Холодный напиток пьют через 1,5 – 2 часа после еды.





Что же выбрать тем, кто хочет питаться правильно?





Вы удивитесь, но ваша мама была права. На завтрак полезнее всего каши.





"Конечно, продукты для идеального завтрака нужно подбирать, учитывая индивидуальные особенности человека, - считает Добрынина. - Спортсмену или человеку, работающему физически, утром нужно одно. А офисному сотруднику - уже другое и в иных количествах. А есть еще люди, контролирующие вес, есть люди с различными заболеваниями".













"Тем не менее и тем, и другим, с утра лучше есть каши. Причем, каши могут быть и на воде, и на молоке, и даже с добавлением мяса", - отметила диетолог.





Овсянку по праву можно считать одной из самых полезных каш. "В ней удачно сочетаются высокая питательность, хорошие вкусовые качества, простота и быстрота приготовления. А также целебные свойства, позволяющие использовать эту кашу для лечения и профилактики ряда заболеваний, - говорит Добрынина.





- Благодаря своему уникальному составу, овсянка нормализует деятельность желудочно-кишечного тракта, способствует выведению шлаков, лечению и профилактике гастрита и язвы, уменьшает риск возникновения рака желудка".





Овсянка укрепляет иммунитет, нормализует деятельность центральной нервной системы, улучшает обменные процессы в организме и даже сдерживает процессы старения. Овсянка особенно полезна детям и спортсменам, так как способствует укреплению костей, развитию и росту мышечной ткани.





Кроме того, овсянка улучшает работу эндокринной системы, нормализует деятельность мочеполовой системы, способствует стабилизации уровня сахара в крови.





Пшенная каша - блюдо, которое дает человеку силу. Полезные вещества, содержащиеся в пшене, помогут справиться со стрессом, побороть усталость, депрессию, улучшат память, стабилизируют кровяное давление. Особенно полезна пшенная каша городским жителям. Пшено способно выводить из организма шлаки и токсины.





Гречка очень полезна и питательна. Эта крупа считается одним из лучших диетических продуктов. Гречка богата важными питательными веществами, микроэлементами, содержит витамины В1, В2, В6, РР, Р и рутин. Она способна заменить мясо. Белки, содержащиеся в гречке, легко усваиваются и хорошо растворяются. А вот углеводов в гречке меньше, чем в других крупах, поэтому она и считается ценным диетическим продуктом. Особенно полезна гречка с молоком.





Источник: сocial.vb.kg