Утренние привычки, которые изменят вашу жизнь

Эти утренние полезные привычки — залог хорошего настроения в течение всего дня. А еще они помогут хорошо выглядеть, быть здоровыми и счастливыми.





1. Стакан воды натощак





После пробуждения специалисты рекомендуют выпить стакан воды, ведь за ночь кожа испарила много жидкости. Больше пользы будет, если в воду добавить дольку лимона — лимонный сок стимулирует печень на выброс токсинов, а вода выводит эти шлаки через выводящую систему.





2. Завтрак обязателен!





Именно утренняя пища дает нам заряд и энергию на весь день, поэтому к ней нужно относиться очень серьезно. Диетологи советуют начинать свой день с овсянки. Она обладает антистрессовым эффектом, поэтому ее особенно рекомендуют тем, кто без причин нервничает из-за пустяков, впадает в хандру и подолгу не может уснуть. Почему овсянка так успокаивает? В ней содержится большое количество витаминов группы В, именно они отвечают за здоровье нашей нервной системы, а заодно за чистую кожу и за густоту волос. Откроем вам еще один секрет: зеленый чай, яблоки и ананасы бодрят гораздо лучше кофе и, кроме того, содержат огромное количество витаминов, которых так не хватает весной.





3. Для умывания - прохладная вода





Прохладная вода освежит лицо, сузит поры и улучшит кровообращение. Еще один плюс в пользу прохладной воды в том, что в ней в отличие от горячей не такая сильная концентрация хлора, что, согласитесь, гораздо полезнее для кожи.





4. Биоритмы - наше все!





Наш организм живет по своим собственным, внутренним, часам и способен в разное время суток по-разному воспринимать те или иные процедуры. Например, ранним утром, даже если вы спите, кожа уже начинает свою работу: она активирует железы внутренней секреции и активно вырабатывает гормоны, отвечающие за защиту от негативных факторов окружающей среды. В 8 часов утра наше кровообращение находится на пике активности. Кожа, как губка, вбирает все, с чем сталкивается, а значит, она особенно подвержена аллергии. В это время запрещается выдавливать прыщики и воспаления. Лучшим помощником для кожи сейчас будет защитный дневной крем, предохраняющий от потери влаги и ультрафиолета. А вот антицеллюлитные кремы лучше отложить до вечера — как правило, эти средства еще больше стимулируют кровообращение, что может сказаться на сосудах. По этим же причинам противопоказаны баня и сауна, а вот плавание в бассейне, наоборот, принесет пользу. Отдельно хотелось бы сказать про бег. Если ваша цель — похудеть, то бегать рекомендуется именно утром, в интервалах между 6 и 8 часами.





5. Берегите себя - очищайте кожу!





Многие считают, что очищать кожу нужно только вечером, за ночь она не успевает загрязниться. Однако это в корне неверно. С утра кожа имеет свои "загрязнения", связанные с тем, что она дышит, выделяя жир и влагу, к которым прилипают пыль, находящаяся в помещении, волокна с подушки и т.д. Но более всего наша кожа страдает от собственных выделений — от отмерших клеток, которые делают цвет лица тусклым и вызывают преждевременное старение.





6. По звонку будильника - встать!





Если вы из числа тех, кто обожает поспать лишние пять минут и до последнего переводит будильник, запомните: ваш сон в эти минуты будет тревожным, некачественным и неэффективным. Иными словами, в такие минуты вы не отдыхаете, а потакаете своей лени. В итоге, проспав, злитесь на ситуацию и начинаете день с агрессии. Вставать по первому звонку будильника — это такая же привычка, которую необходимо развивать: ложитесь спать и заводите будильник всегда на одно и то же время. Тогда вы научитесь вставать рано и быстро.