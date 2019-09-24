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Леди
Красота и здоровье
23 сентября 19, 23:28
Регулируем гормональный баланс: 3 напитка
лимон
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Гормональный баланс — является важным фактором оптимального функционирования организма.
Поэтому так важно держать гормоны в равновесии. И правильно подобранный рацион — залог вашего здоровья. Мы предлагаем вам самые простые и эффективные методы воздействия — три натуральных напитка, которые не только приведут в норму гормональный баланс, но и помогут справится с другими проблемами. 

3 напитка для гормонального равновесия
 
1. Тёплая вода с лимоном 

Простейший рецепт, но эффект потрясающий! Мы рекомендуем сделать употребление теплой лимонной воды своим ежедневным ритуалом. И многие из тех, кто годами придерживается этой привычки, рассказывают, как сильно изменилось качество кожи, повысился уровень энергии,  а время между перекусами переносится намного легче. 

Лимоны богаты витамином С, который поддерживает кожу здоровой и повышает иммунитет. Доказано, что употребление лимона способствует очищению печени, снижает резистентность к инсулину, регулирует уровень гормонов. 

Лимонная вода улучшает пищеварение, и благодаря её вкусу есть вероятность, что такого напитка вы выпьете больше, поэтому организм не будет обезвожен. 

Приготовление: в стакан тёплой воды выжмите немного лимона. Пейте утром за 20-30 минут до приема пищи. 

2. Чай из малиновых листьев, крапивы, донг-квая 

Листья малины ещё в давние времена использовались для укрепления маточных мышц, существуют научные данные, подтверждающие, что эти листья могут оказывать сильное воздействие на гормоны. Согласно исследованию, опубликованному в «Журнале акушерства и женского здоровья», женщины, которые пили чай из листьев малины, фактически имели более короткие роды, и большинство малышей появлялись на свет без каких-либо дополнительных вмешательствах со стороны врачей. В другом исследовании, опубликованном в журнале Австралийского колледжа акушерства, было обнаружено, что женщины, которые пили такой чай, реже нуждались в кесаревом сечении.

Добавление богатой кальцием крапивы к листьям малины также является отличным способом укрепления костей. Древний корень донг- квай, в китайской медицине традиционно использовался для решения репродуктивных проблем, таких как дисменорея и болезненные менструации. В одном из исследований, опубликованных в журнале «Клиническое и экспериментальное акушерство и гинекология», было обнаружено, что этот корень эффективен при лечении симптомов менопаузы без побочных эффектов.

Приготовление: соедините листья малины, сушёную крапиву и корень донг-квай (по объёму должен получиться обычный чайный пакетик). Заваривайте такой чай в течении дня так часто, как захотите. 

3. Золотое молоко

«Золотое молоко» - это идеальный вкусный напиток для сбалансирования гормонов. Комбинация куркумы, кокосового масла, кокосового молока, подсластителя и специй поможет с проблемами эндокринной системы.

Куркума, являясь мощной пряностью, играет большую роль в аюрведической медицине, обладает противовоспалительными свойствами, улучшает кровообращение и метаболизм. В Аюрведе куркума считается важным инструментом в борьбе со всеми недугами: от аменореи и эндометриоза до миомы и кисты, а другие ингредиенты, включая кокосовое молоко, являются прекрасными источниками полезных жиров.

Плюс ко всему, золотое молоко помогает предотвратить судороги, борется с проблемами щитовидной железы. 

Приготовление: смешайте 5 столовых ложек кокосового масла, 1/2 стакана порошка куркумы, 1 стакан воды и 1,5 чайных ложки черного перца в кастрюле и варите около 10 минут. Как только эта смесь остынет, вы можете хранить её в холодильнике в банке в течение двух недель, используя её, когда вам понадобится. 

Чтобы сделать молоко, нагрейте 2 стакана кокосового молока и 1 чайную ложку золотой пасты в кастрюле, хорошо перемешайте. Затем добавьте корицу, мед или кленовый сироп по вкусу. Для дополнительной пользы и пикантного вкуса вы также можете добавить кайенский перец!

Итак, как вписать все три рецепта в один день? Рекомендуем лимонную воду утром перед завтраком, чай из малиновых листьев после обеда и золотое молоко перед сном. Наслаждайтесь!

Источник: http://online-detox.com
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