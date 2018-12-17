Продукт, который увеличивает продолжительность жизни

К такому выводу специалисты пришли в результате исследования.





Китайские ученые проводили исследования на протяжении семи лет. В них приняли участие около 500 тысяч человек в возрасте от 30 до 79 лет.





Наблюдения показали, что у людей, которые регулярно употребляли острую пищу по сравнению с теми, кто острые блюда не ел, риск развития респираторных, сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний был значительно ниже.





Исследователи установили, что в перце чили содержится вещество капсацин, обладающее мощными противовоспалительными свойствами.











