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Леди
Красота и здоровье
17 декабря 18, 10:03
Врачи назвали интересные факты о пиве
пиво
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Сразу стоит оговориться, что речь пойдет не о каждодневном употреблении нескольких литров пива.
В основном польза от пива проявляется при потреблении не выше 1-2 бокалов пива в неделю. Следует помнить, что чрезмерное употребление пива может привести к развитию множества серьезных заболеваний.

Укрепление костей. Практически все сорта пива содержат кальций. Именно этот элемент способствует укреплению костей. Благодаря этому у человека снижается риск развития остеопороза и других заболеваний костей. Усиливает эффект для костей и то, что в пиве содержится кремний, который также способствует улучшению костей.

Улучшается состояние кожи, ногтей и волос. Входящий в состав пива рибофлавин способствует улучшению общего состояния кожи, ногтей и волос. Усиливает эффект и то, что пиво содержит и другие витамины группы B, кроме B12. Лучше всего для поддержания здоровья кожи, ногтей и волос подходят темные сорта пива.

Нормализация метаболических процессов. В 100 мл пива содержится около 1.5% от суточной нормы железа. Этот показатель хоть и не велик, но для поддержания метаболических процессов этого достаточно. Плюс ко всему, железо способствует укреплению иммунитета.



Противомикробное действие. Во всех сортах пива содержатся полезные для человека флаваноиды, которые благотворно влияют на организм и славятся своими противомикробными действиями. Больше всего этих полифенолов содержится в темных сортах пива. Более того, ученые предполагают, что флаваноиды, которые содержатся в пиве, помогают снизить риск развития некоторых заболеваний сердца, но экспериментов на этот счет проведено не было.

Снижение риска онкологических и сердечных заболеваний. Для производства пива используется жареный ячмень, который различными способами фильтруют, а затем пастеризуют. Однако после всех обработок ячмень сохраняет феруловую кислоту, которая уменьшает риск развития онкологических и сердечных заболеваний. Как и в случае с флаваноидами, в темных сортах пива феруловой кислоты больше, чем в светлых.

Источник: https://telegraf.com.ua
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