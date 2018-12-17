Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
31.41
USD
27.84
RUB
0.42
EUR
31.61
USD
27.88
RUB
0.42
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Леди
Красота и здоровье
17 декабря 18, 10:06
Какие травы помогут при расстройствах пищеварения
розмарин
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Причин для такого расстройства может быть несколько.
Однако для первой помощи можно воспользоваться натуральными лекарствами — травами. Врачи рассказали наиболее действенные травы при расстройстве пищеварения.

Орегано. Такая приправа, как орегано, оказывает благоприятное влияние на желудок, помогая ему расслабиться. Помимо этого, орегано обладает антибактериальными свойствами, что дополнительно помогает при расстройстве пищеварения.

Розмарин. Для восстановления нормальной работы пищеварительной системы рекомендуется употреблять розмарин. Он оказывает антиспазматическое и антипаразитарное действие. Также розмарин стимулирует кровообращение и расслабляет желудок. Это помогает избавиться от вздутия живота, несварения и запора.

Тимьян. Для предотвращения воспалительных процессов рекомендуется употреблять тимьян. Помимо этого, тимьян прекрасно борется с различными паразитами, в том числе и с грибком Кандида. Употребление тимьяна позволяет освободить желудочно-кишечный тракт от слизи, которая скапливается при расстройствах пищеварения.

Шалфей. Для сокращения образования желудочных газов рекомендуется употреблять шалфей. Также шалфей обладает антибактериальными и антиспазматическими свойствами. Помимо этого в шалфее содержатся эфирные масла, которые нормализуют работу пищеварительной системы.

Тмин. Для снятия болевых ощущений при расстройствах пищеварения рекомендуется употреблять тмин. Помимо обезболивающих свойств, тмин имеет антисептические свойства и стимулирует секрецию пищеварительных желез.

Источник: https://telegraf.com.ua

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Качество, которое сделает тебя магнитом для мужчин
noimageОсновные симптомы дефицита кальция
noimageВрачи назвали интересные факты о пиве
noimageПродукт, который увеличивает продолжительность жизни
noimageЧто нужно есть после тренировки для красивых мышц
Лента новостей