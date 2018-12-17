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Леди
Красота и здоровье
17 декабря 18, 11:26
Качество, которое сделает тебя магнитом для мужчин
отношение
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Ученые уз университета Цюриха провели исследование, в ходе которого предложили 327 участникам списки из 18 личностных качеств для того, чтобы они выбрали наиболее желаемые черты их идеального партнера для длительных отношений.
Ответы парней и девушек были примерно одинаковыми, когда речь зашла о самых важных качествах: приветливость, интеллигентность, чувство юмора и умение веселиться. Вслед за этими чертами, то есть где-то посередине, шла игривость. Один из авторов исследования говорит:

«Игривость -важная черта при выборе партнера, по крайней мере, для опрошенных она более важна, нежели, скажем, научная степень, хорошие гены или религиозность».

Также исследовательская группа пришла к выводу, что особенно важна игривость для тех, кто сам считает себя таковым – веселым, с хорошим чувством юмора и легким отношением к жизни. Кроме того, участники, состоящие в отношениях, считали себя более игривыми, в сравнении с одинокими участниками.

«Конечно, нам нужно быть очень осторожными при интерпретации данных, но они могут значить следующее: либо игривые люди воспринимаются, как более привлекательные для знакомств и отношений, либо это качество обязательно развивается уже в процессе романа с партнером», - говорит исследователь Рене Проуэр.

Проанализировав эти данные и примеры окружающих, редакция Cosmo пришла к выводу, что игривые, открытые к общению девушки, действительно привлекают парней вне зависимости от того, похожи они на супермоделей или нет. 

В любом случае, это качество определенно необходимо в наших не самых легких условиях жизни: с ним однозначно веселее, как с партнером, так и в одиночку. Так чтозавязывай со своим фирменным poker face, учись смотреть на мужчин проще и они…к тебе потянутся. Гарантируем!
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