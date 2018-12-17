Качество, которое сделает тебя магнитом для мужчин

Ответы парней и девушек были примерно одинаковыми, когда речь зашла о самых важных качествах: приветливость, интеллигентность, чувство юмора и умение веселиться. Вслед за этими чертами, то есть где-то посередине, шла игривость. Один из авторов исследования говорит:





«Игривость -важная черта при выборе партнера, по крайней мере, для опрошенных она более важна, нежели, скажем, научная степень, хорошие гены или религиозность».





Также исследовательская группа пришла к выводу, что особенно важна игривость для тех, кто сам считает себя таковым – веселым, с хорошим чувством юмора и легким отношением к жизни. Кроме того, участники, состоящие в отношениях, считали себя более игривыми, в сравнении с одинокими участниками.





«Конечно, нам нужно быть очень осторожными при интерпретации данных, но они могут значить следующее: либо игривые люди воспринимаются, как более привлекательные для знакомств и отношений, либо это качество обязательно развивается уже в процессе романа с партнером», - говорит исследователь Рене Проуэр.





Проанализировав эти данные и примеры окружающих, редакция Cosmo пришла к выводу, что игривые, открытые к общению девушки, действительно привлекают парней вне зависимости от того, похожи они на супермоделей или нет.





В любом случае, это качество определенно необходимо в наших не самых легких условиях жизни: с ним однозначно веселее, как с партнером, так и в одиночку. Так чтозавязывай со своим фирменным poker face, учись смотреть на мужчин проще и они…к тебе потянутся. Гарантируем!



