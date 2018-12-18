Какая взаимосвязь между болезнями и группами крови?

Большинство людей задумывается о том, какая у них группа крови, когда решают стать донорами или завести детей. К тому же, группа крови может рассказать о том, к каким болезням склонен человек.





1. Тромбы





У владельцев первой группы наименьший риск развития тромбов, у второй и третьей он на 30% выше, у четвертой – на 20%.





2. Рак поджелудочной железы





Меньше всего шансов заболеть раком поджелудочной железы у обладателей первой группы крови. У второй риск выше на 32%, у четвертой – на 51%, а у третьей – на 72%. Эту статистику связывают с генетическими факторами, а также влиянием кровяных антител воспалением в организме.





3. Сердечная недостаточность





Наибольший риск развития сердечной недостаточности у людей с третьей или четвертой группой крови. У первой и второй – на четверть меньше.





4. Рак желудка





Наименьший риск у людей, которые имеют первую группу крови. Люди с второй группой крови, подвергаются большему риску заболеть раком желудка.





5. Язва





Язвы чаще возникают у представителей второй и третьей группы. Минимальный риск язвы желудка у обладателей первой группы. Причину этого ученые видят в разном иммунном ответе на реакцию. Чтобы снизить риск развития болезни, нужно придерживаться здорового образа жизни, правильно питаться, не злоупотреблять алкоголем и курением.



