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Леди
Красота и здоровье
18 декабря 18, 12:16
При покупке каких продуктов стоит быть особо бдительными
икра
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К новогодним праздникам люди покупают больше продуктов, но некоторые из них могут хорошо ударить не только по кошельку, но и по здоровью.
Врач-диетолог Людмила Бабич рассказала, от каких продуктов стоит вообще отказаться, а какие нужно тщательнее выбирать. Она советует людям, не имеющим ярких кулинарных способностей, готовить дома или с друзьями. Это убережет от недобросовестной обработки и использования некачественных и просроченных продуктов.

1. Откажитесь от салатов в магазинах

Накануне Нового года каждый час важен, так как за это время можно успеть много дел. Но не стоит экономить время и покупать готовые салаты в супермаркетах. Все потому, что там могут быть просроченные продукты, к примеру, испорченная колбаса, которую под слоем майонеза не отличить от свежей. Это касается и других продуктов.

Лучше предварительно нарезать необходимые для салата ингредиенты и смазать майонезом перед приходом гостей.

2. Тщательнее выбирайте красную икру

Новогодние праздники – это легкий способ избавиться от красной икры из старых партий, поскольку этот продукт считается символом достатка. Поэтому особое внимание уделите сроку годности и условиям хранения продукта.

Сбыт товара по акции и с существенной скидкой происходит для того, чтобы покупатели разбирали и не смотрели на этикетки.

3. Не покупайте нарезки

Вместо этого лучше купить мясо или сыр куском и самостоятельно его порезать. Врач говорит, что туда идут те продукты, срок годности которых скоро заканчивается. А под праздник – тем более могут красиво нарезать и упаковать под пленку испорченный продукт.

Если вы хотите нарезку, то попросите нарезать купленный товар у продавца.

4. Читайте этикетки на алкогольных напитках

Прежде всего, нужно покупать алкоголь в сертифицированных магазинах, так можно уберечься от подделки. Внимательно читайте срок годности и этикетку в целом. Не покупайте на стихийных рынках из-за того, что там дешевле.

Источник: https://telegraf.com.ua
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