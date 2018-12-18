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Леди
Красота и здоровье
18 декабря 18, 12:20
Вакцинация: какие прививки стоит делать взрослым
Вакцинация
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В Минздраве посоветовали делать взрослым прививки против гриппа, вируса папилломы человека, гепатита А.
Даже если вы получили все плановые вакцины в детстве да еще и каждые 10 лет получаете прививки от дифтерии и столбняка, остаются важные прививки для взрослых.

Это, по словам и.о. главы Минздрава Ульяны Супрун, вакцины, которые не входят в национальный календарь профилактических прививок и не закупаются государством за средства налогоплательщиков. Но их можно купить самостоятельно в аптеке.

На своей странице в Facebook Супрун назвала перечень прививок для взрослых:

1. Прививка против гриппа — ежегодно

Прививки надо делать в начале каждого эпидсезона, но если не успели — не поздно вакцинироваться до конца активности заболевания, то есть до весны. Особенно вакцинация рекомендована людям, относящимся к группам риска:

беременным на любом сроке беременности;
детям от 6 месяцев до 5 лет;людям после 65 лет;
людям с хроническими заболеваниями (сердечно-сосудистые болезни, диабет, ожирение, хронические болезни легких, астма и др); люди, которые в профессиональной жизни могут часто контактировать с заболевшими гриппом, в частности, медицинские работники.

2. Прививка против вируса папилломы человека

Папилломавирус человека чрезвычайно распространен. Чаще всего передается через половой контакт, а большинство людей инфицируется вскоре после начала половой жизни. Инфекция вызывает рак шейки матки — один из самых распространенных видов рака. В большинстве стран вакцину против папилломавирусной инфекции вводят только девушкам с 9 лет, а также женщинам. Но в некоторых странах эта прививка рекомендована уже также и мальчикам, например, в Великобритании и Израиле. Вакцинация от папилломавируса позволяет остановить его передачу от человека к человеку, лучше защитить девушек от риска рака шейки матки, а как девушек, так и парней — от рака полости рта и горла, половых органов и ануса. Для защиты от папилломавирусной инфекции, в зависимости от типа вакцины, нужно ввести 2-3 дозы вакцины.

3. Прививки против гепатита А

Вспышки гепатита А могут случаться в Украине из-за загрязнения воды, поэтому прививки от него рекомендованы детям и взрослым. Вакцинацию от гепатита А также стоит провести, если вы путешествуете в страны, где он распространен, в частности - в страны Африки, Азии и Южной Америки. Детям от 1 года и взрослым вводят 2 дозы вакцины от гепатита А.

Источник: https://telegraf.com.ua
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