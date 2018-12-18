Какие сухофрукты полезны зимой

Все эти нутриенты способствует укреплению иммунитета и приносят огромную пользу в поддержании здоровья зимой. Какие же сухофрукты рекомендуются к регулярному употреблению?





Чернослив





Его употребление помогает восполнить энергию, от упадка которой зимой страдают почти все. В этом сухофрукте содержится много минеральных веществ, - например, калия, важного для снижения повышенного давления. Кроме того, чернослив полезен для пищеварения, эффективно помогает от запоров.





Изюм





Данный сухофрукт рекомендуется при малокровии для стимуляции производства гемоглобина. По словам специалистов, употребление изюма побуждает организм усерднее работать над созданием дополнительного уровня защиты от возбудителей болезней, - поэтому он особенно полезен зимой, в сезон бушующих инфекций.





Инжир





Зимой у многих обостряется страсть к сладкому. Сушеный инжир в этом плане полезен для сладкоежек как альтернатива сладостям готового производства. Этот сухофрукт полностью сохраняет витаминный и минеральный состав свежего плода и весьма актуален зимой, когда нет фруктового разнообразия.





"Сухофрукты нужно выбирать очень тщательно: отдавайте предпочтение тем сухофруктам, что высушены максимально натуральным образом, без применения сахара и сладких сиропов", - поделились рекомендацией эксперты.



