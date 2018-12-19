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Леди
Красота и здоровье
19 декабря 18, 15:55
Куркума - лучшая защита для иммунитета
куркума
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Врачи назвали куркуму одним из лучших народных средств против простуды.
Кашель, может, и остается. Но слабость, ощущение разбитости, характерная головная боль и насморк как рукой снимает.

Для чая против простуды и гриппа понадобится 250 мл воды, 1 ч. л. порошка куркумы, по 1/4 ч. л. тертого корня имбиря и черного молотого перца, мед и лимонный сок по вкусу.

- В холодной воде развести 1 чайную ложку порошка куркумы. Поставить раствор на средний огонь. Когда закипит, уменьшить. Оставить на 5 минут. Добавить по четверти чайной ложки тертого корня имбиря и черного молотого перца. Размешать и оставить немного, чтобы остыл. Когда станет теплым, домешать меда и лимонного сока, - советует Надежда Дорошенко.

Воду можно заменить зеленым чаем. Это превратит напиток в оружие против лишнего веса. Прекрасной альтернативой также является молоко. Если готовить напиток из куркумы на его основе, полезные вещества из специи лучше будут усваиваться.

Не рекомендуется такой чай людям с дефицитом железа в организме и желчно - или мочекаменной болезнью. Не подойдет такой напиток и больным воспалением желчных путей. Осторожными стоит быть людям с заболеваниями органов пищеварения. Пить чай из куркумы им можно только в небольшом количестве.

Источник: https://telegraf.com.ua
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