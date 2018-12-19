Продукты, которые не принесут пользы

Сидя на диете или просто ведя здоровый образ жизни, мы стараемся не кушать много, по нашему мнению, вредных продуктов. Но в обычной жизни затаились такие ингредиенты, о вреде которых вы никогда не подозревали.





Соки из пакетов





Да, именно такие "здоровые" соки в пакетах могут незаметно причинить немалый вред фигуре и здоровью. В них содержится очень много консервантов, красителей и вообще нездоровых веществ, которые лучше заменить простой чистой водой, а еще лучше с лимоном.





Сухие завтраки "Fitness"





Слово "Fitness" в названии не имеет ничего общего с похуданием. Только в стакане такого лакомства содержится 30 граммов сахара при норме 50 грамм в день. Если не можете отказаться от быстрого перекуса с утра, сделайте его сами - всего лишь смешайте овсяные хлопья, мед, изюм, орехи и яблоки и другие ингредиенты по вкусу.





Йогурты и творожки





Еще одна вещь, которую всегда считали здоровой и диетической оказалась в разоблачающем списке. Конечно, ведь целых 5 ложек сахара содержится только в 300 миллилитрах питьевого йогурта. Лучше всего употреблять натуральный "чистый" йогурт без добавок и всяческих вкусовых заменителей.





Кофе 3 в 1





Жизнь без кофе невозможна. Многие согласятся, но когда услышат, что, выпив только стакан 3 в 1, они пополняют баланс сахара еще на 10 грамм и прибавляют 70 ккал к суточной норме, наверняка, откажутся употреблять такой быстрый напиток.





Сосиски





Конечно, все знают о вредности колбасных изделий, но когда съедают очередную порцию сосисок, оправдывают себя тем, что они ведь диетические. Запомните, даже в "диетических" сосисках содержится огромное количество жиров, даже не обычных, а так называемых - трансжиров. Лучше потратьте 15 минут на куриное филе (если пожарить мелкими кусочками на сухой сковороде, больше времени не займет).



