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Леди
Красота и здоровье
19 декабря 18, 16:12
Какой алкоголь предпочтительнее употреблять на Новый год
белое сухое вино
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Употребление сладкого алкоголя хуже всего сказывается на здоровье, так как увеличивает нагрузку на печень.
Психиатр-нарколог Евгений Брюн сообщил, что самым правильным выбором в новогоднюю ночь станет белое сухое вино. По словам врача, ночное употребление алкоголя - крайне вредное удовольствие для здоровья. Ночью алкоголь гораздо хуже перерабатывается печенью, что резко усиливает воздействие алкогольного токсикоза.

Эксперт уточнил, что употребление сладкого алкоголя хуже всего сказывается на здоровье, так как увеличивает нагрузку на печень. Нарколог пояснил, что алкоголь в сочетании с сахаром хуже перерабатывается организмом, а, значит, его воздействие на органы и ткани оказывается более продолжительным.

"Лучше белое сухое вино, оно наиболее легкое для печени. Главное - не пить крепкие напитки", - сказал врач о том, какой алкоголь предпочтительнее употреблять в новогоднюю ночь.

Источник: https://telegraf.com.ua
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