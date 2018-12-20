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Леди
Красота и здоровье
20 декабря 18, 10:01
7 утренних привычек, из-за которых вы поправляетесь
еда
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С чего начинается доброе утро? Конечно, с завтрака! Мы расскажем о семи не самых полезных привычках, которые лишают вас энергии, мешают достичь желаемого результата в спортзале и даже способствуют набору нежелательного веса

С чего начинается доброе утро? Конечно, с завтрака! Издание The Challenger пишет о семи не самых полезных привычках, которые лишают вас энергии, мешают достичь желаемого результата в спортзале и даже способствуют набору нежелательного веса.

1. Вы не готовите завтрак сами

Самый верный способ есть только полезную еду - готовить ее самостоятельно. Йогурты, гранола, ореховые пасты из супермаркета могут содержать не только огромное количество сахара, но и сомнительные ингредиенты, поэтому тщательно изучайте состав, а лучше попробуйте приготовить их самостоятельно.

2. Вы слишком увлекаетесь сухими завтраками

Конечно, порция шоколадных шариков или сладких кукурузных хлопьев раз в неделю не принесёт никакого вреда. Но не стоит делать их своим постоянным завтраком - большинство таких продуктов содержит большое количество быстрых углеводов и сахара. Если же вы совсем не можете отказать себе в таком завтраке - выбирайте цельнозерновые хлопья без сахара и добавляйте к ним сухофрукты и орехи.

3. Вы употребляете слишком много углеводов

Углеводы - это энергия. Именно поэтому многие диетологи советуют начинать свой день с медленных углеводов. Но обязательно следите за своим состоянием после завтрака: если у вас появилась тяжесть и хочется снова вернуться в кровать, то вам стоит добавить в рацион побольше белка. Яйца, орехи или семечки сбалансируют завтрак, и вы будете чувствовать себя намного лучше.

4. Вы едите недостаточно

Одна из частых проблем завтрака - слишком маленькая порция. Сбалансированный прием пищи с медленными углеводами, белком и полезными жирами подарит вам чувство сытости и энергии на несколько часов. А недостаточный завтрак может привести к тому, что вы проголодаетесь слишком быстро, а под рукой окажется печенье или шоколад.

5. Вы выбираете не самые полезные способы приготовления

Завтраки часто включают в себя много масла - растительного или сливочного. Но это совсем не обязательно. Во-первых, не забывайте, что уже изобрели сковороды, на которых можно жарить без масла. А во-вторых, во многих случаях лучше блюдо лучше не жарить, а запекать. Это не только позволит вам готовить более полезные завтраки, но и подарит несколько лишних минут на сборы, пока блюдо готовится духовке.

6. Вы не следите за порцией и добавками

Особенно часто эта проблема касается овсянки или других каш. Добавки вроде орехов, сухофруктов, семян чиа или льна - это отличный способ сделать блюдо ещё вкуснее и полезнее. Но даже с такими суперфудами не стоит перебарщивать. Сами того не замечая, вы добавите пару сотен ненужных калорий.

7. Вы добавляете в кофе много подсластителей и сливок

Сам по себе черный кофе почти не содержит калорий, но чем больше сахара и сливок вы добавляете, тем калорийнее становится напиток. Особенно внимательно стоит следить за их количеством, если вы пьете больше одной кружки в день.
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