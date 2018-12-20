Сладость, которая значительно улучшит ваше зрение

Если органы зрения после рабочего дня сильно устают, им необходима немедленная помощь.





Когда проблемы не нуждаются в коррекции или лечения, можно помочь себе народными методами.





Мед - хорошее средство для скорой помощи уставшим глазам, поскольку в его состав входят вещества, необходимые для нормальной функции сетчатки глаз. Также мед используются при лечении катаракты. Рекомендуют мед людям, которые испытывают боль в глазах.





Офтальмологи утверждают, что медовые капли снимают воспалительный процесс и защищают глаза от негативного воздействия окружающей среды. В то же время, чтобы избежать возможной аллергической реакции, перед тем, как начать использовать мед для профилактических целей, врачи советуют обязательно проконсультироваться со специалистом.













Большинство медиков говорят, что человеку можно употреблять около 50 граммов меда в сутки. Этой дозы достаточно для того, чтобы восполнить запасы витаминов и минералов.





Также для профилактики проблем со зрением народная медицина рекомендует употреблять: морковь и болгарский перец, помидоры и салат, капусту, петрушку, зеленый лук и шпинат, щавель, абрикосы, персики и рябину. Эти растения содержат очень полезен для сенсорного органа витамин А.











