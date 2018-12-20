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Леди
Красота и здоровье
20 декабря 18, 11:35
Врачи назвали безопасную дневную норму хлеба
хлеб
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Медики советуют не отказываться полностью от хлеба.
Хлеб – один из самых «спорных» продуктов питания и зачастую от него советуют отказываться, либо сводить его потребление к жесткому минимуму. Но, по мнению ряда экспертов, здоровым людям хлеб нужно есть ежедневно.

Нутрициологи единодушно советуют не отказываться от хлеба, поскольку этот продукт является здоровым источником витаминов и микроэлементов – в частности, витаминов группы В, витамина Е, железа, магния.

Говоря о том, какой хлеб предпочтительнее, если исходить из его потенциала пользы для здоровья, медики отметили следующее:

- Если в черном чуть больше витаминов и клетчатки, то белый реже вызывает вздутие живота и изжогу, также полезен для регулярного потребления цельнозерновой хлеб.

Может ли из-за хлеба располнеть фигура? По мнению экспертов, нет – при условии, что этим продуктом не злоупотребляют. При отсутствии противопоказаний по здоровью, можно употреблять до 300 граммов хлеба в день, считают они.

«Чтобы понять, насколько качественен хлеб, нажмите на него пальцем. Если сильно проминается и восстанавливает свою форму медленно, в тесте чересчур много разрыхлителей. Кстати, слишком ярко выраженный хлебный запах в отделе говорит о том, что хлеб хранится в неправильных условиях», - поделились специалисты.

Источник: https://telegraf.com.ua
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