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Леди
Красота и здоровье
20 декабря 18, 11:45
Как соль действует на костные ткани человека
соль
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В современном мире на столе каждой украинской семьи всегда будут присутствовать соленные продукты и блюда.
Многие люди являются страстными поклонниками соленых закусок, однако любовь к такой пище губительна для костей скелета. Переизбыток соли в организме негативно сказывается не только на общем состоянии, но и значительно ослабляет кости, констатировали ученые Мельбурнского университета.

Специалисты провели серию экспериментов с мышами, и они убедительно демонстрируют, что любовь ко всему соленому губительна для костей. Слишком большое количество соленого в рационе увеличивает хрупкость костей, риск переломов или трещин.

Во время исследования грызунов в течение 12 недель держали на диете с высоким содержанием соли. Животные употребляли соль в количестве, эквивалентном 12 граммам соли в день, потребляемых человеком (считается, что именно столько в среднем съедают любители соленых продуктов). В результате на фоне соленой диеты иммунная система животных стала функционировать в режиме повышенной активности, что привело к негативным изменениям в скелете.

"Из-за чрезмерного употребления соли иммунные агенты буквально начали поедать кости, уничтожая их изнутри. Помимо повреждений в костной ткани мы также обнаружили отверстия в стволовых клетках костного мозга", - сообщили авторы исследования.

По их мнению, употребление соленой пищи необходимо тщательно контролировать, а любителям солений – однозначно снижать количество поедаемой соли.
 
Источник: https://telegraf.com.ua
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