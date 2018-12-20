Как соль действует на костные ткани человека

Многие люди являются страстными поклонниками соленых закусок, однако любовь к такой пище губительна для костей скелета. Переизбыток соли в организме негативно сказывается не только на общем состоянии, но и значительно ослабляет кости, констатировали ученые Мельбурнского университета.





Специалисты провели серию экспериментов с мышами, и они убедительно демонстрируют, что любовь ко всему соленому губительна для костей. Слишком большое количество соленого в рационе увеличивает хрупкость костей, риск переломов или трещин.





Во время исследования грызунов в течение 12 недель держали на диете с высоким содержанием соли. Животные употребляли соль в количестве, эквивалентном 12 граммам соли в день, потребляемых человеком (считается, что именно столько в среднем съедают любители соленых продуктов). В результате на фоне соленой диеты иммунная система животных стала функционировать в режиме повышенной активности, что привело к негативным изменениям в скелете.





"Из-за чрезмерного употребления соли иммунные агенты буквально начали поедать кости, уничтожая их изнутри. Помимо повреждений в костной ткани мы также обнаружили отверстия в стволовых клетках костного мозга", - сообщили авторы исследования.





По их мнению, употребление соленой пищи необходимо тщательно контролировать, а любителям солений – однозначно снижать количество поедаемой соли.