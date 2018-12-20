О чем говорит появление сосудистой сетки на ногах

Тем не менее, такое «украшение» можно встретить на ногах молодых женщин и даже на ногах у подростков. Причин появления сосудистой сетки на ногах может быть много, очень часто они постепенно приводят к развитию венозной недостаточности.





Причины сосудистой сетки на ногах





Появление сосудистой сетки на ногах говорит об изменениях в стенках мелких вен, вызванных разными причинами. Это могут быть лишний вес, малоподвижный образ жизни, работа, связанная с длительным пребыванием в положении стоя, гормональные расстройства, прием гормональных контрацептивов, повышенная ломкость сосудов, вызванная каким-то основным заболеванием, неумеренное курение и так далее. Все это способствует снижению тонуса и эластичности стенок вен, застою в них крови и развитию венозной недостаточности.





Сосудистая сетка может быть следствием уже сформировавшейся венозной недостаточности, а может – просто следствием местного расширения подкожных вен, главным образом, в области голени. Последнее состояние носит название ретикулярного варикоза, некоторые специалисты сегодня не связывают его с венозной недостаточностью, считая чисто косметическим дефектом.





В любом случае появление сосудистой сетки на ногах является следствием нарушения работы венозных клапанов.





Причинами ее возникновения часто становятся наследственные особенности строения и работы вен. Поэтому сосудистая сетка на ногах часто появляется у близких родственников.





Иногда (достаточно редко) сосудистая сетка появляется вследствие нарушения со стороны капилляров. Такие сосудистые сетки или звездочки носят названия телеангиэктазий. Чаще всего причиной их появления являются заболевания печени, сердечная недостаточность, гормональные расстройства.





Как выглядит сосудистая сетка на ногах





Сосудистая сетка венозного происхождения проявляется в виде нескольких или множественных веточек синих поверхностных вен, просвечивающих сквозь кожу ног. Сетка может иметь линейный, древовидный или паукообразный рисунок. Очень часто это является единственным признаком варикоза, который может не прогрессировать в течение длительного времени.





Телеангиэктазии имеют вид темно-красных пятен с неровной или гладкой поверхностью. Пятна имеют неправильные очертания и часто напоминают звездочки, которые бледнеют при надавливании.













Лечение





Прежде, чем приступать к лечению, необходимо провести обследование, для того, чтобы убедиться в отсутствии признаков венозной недостаточности. Для этого проводится ультразвуковая допплерография, при помощи которой можно оценить состояние сосудов нижних конечностей.





Если у человека имеется венозная недостаточность, то ее лечение проводится в соответствии с существующими методиками.





Лечение сосудистой сетки на ногах можно поводить консервативными и хирургическими методами. Небольшие косметические сосудистые дефекты можно уменьшить при помощи таких наружных средств, как гель Троксевазин, который наносится на кожу в области сосудистой сетки дважды в день.





Одновременно внутрь назначаются препараты, способствующие укреплению сосудистой стенки и улучшению микроциркуляции крови в венах: Аскорутин, Троксевазин, витаминно-минеральные комплексы.





Рекомендуется также бинтование пораженной конечности эластическим бинтом или ношение специального компрессионного белья (гольфов, чулок), ношение удобной обуви на невысоком каблуке. Больные должны стараться избегать длительного стояния и ходьбы на большие расстояния, поднятия тяжестей, чаще принимать горизонтальное положение. Для улучшения кровообращения в икроножных мышцах рекомендуется несколько раз в день немного походить и до 20 раз подняться на носки. Назначают также курсы массажа и лечебной физкультуры.





Удаление сосудистой сетки на ногах





Для того чтобы избавиться от данного косметического дефекта, проводятся следующие хирургические операции:





микросклерозирование – введение в расширенную вену склерозирующего лекарственного препарата, что приводит к склеиванию стенок вен, прорастанию их соединительной тканью; такие вены не просвечивают через кожу;

удаление при помощи лазера; расширенные сосуды обрабатывают специальным лазерным лучом, что приводит к запаиванию, склеиванию и исчезновению сосудов;

удалить сосудистую сетку на ногах можно также при помощи радионожа – наиболее современная методика, операция проводится быстро и практически не остается рубцов.



