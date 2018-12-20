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Леди
Красота и здоровье
20 декабря 18, 12:07
Восемь несложных шагов к плоскому животу
живот
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Эксперты рассказали, как избавиться от лишнего жира на животе и тем самым уменьшить объем талии.
В планах на пляжный сезон вряд ли у кого-то остался выпуклый живот со складками, наполненными жиром. В купальнике всем девушкам хочется выглядеть превосходно и наиболее открытая часть тела, то есть живот, должна быть априори подтянутой.

Оказывается, для создания плоского живота мало будет одной диеты и физических упражнений, укрепляющих мышцы в этой области. Есть еще 8 очень эффективных шагов, которые необходимо предпринять, дабы животик стал, как на красивой картинке.

Итак, что нужно делать, чтобы побыстрее заполучить идеальный подтянутый живот:

1. Обильное питье. Это банально, но от недостатка жидкости в организме происходит обезвоживание и, как следствие, появляется отечность. Отекают не только руки, ноги и лицо, но и живот. Так что если вы хотите блистать в раздельном купальнике на пляже, то уже с сегодняшнего дня начинайте пить по 1,5-2 литра воды в день.

2. Тщательно пережевывайте все, что едите в течение дня. Конечно, для плоского живота придется отказаться от излишне калорийной пищи, газировки и прочих продуктов, которые способствуют увеличению массы тела. Но медики настаивают и на том, чтобы пища пережевывалась дольше, нежели ранее. Все дело в том, что длительное пережевывание еды с закрытым ртом исключает возможность насыщения организма воздухом. Когда человек хватает пищу на ходу и жует с открытым ртом, кишечник заполняется воздухом и появляется неприятное ощущение вздутия живота, из-за чего он увеличивается в объеме.

3. Держать спину ровно. Если человек целый день старается держать свою спину в одном и том же положении, независимо от того, чем он занимается, то мышцы живота будут подтягиваться и в результате вас ждет красивый пресс.

4. Втягивать живот. Это самая лучшая тренировка мышц живота, действующая намного лучше, чем всем известное качание пресса из положения лежа. Просто втягивайте живот в любое удобное для вас время, затем расслабляйте его и снова втягивайте.

5. Ускорить обмен веществ. Одна из главных задач человека — регулярно опорожнять кишечник, потому как в нем скапливается множество токсических веществ и переработанных остатков пищи, которые организму уже не нужны. Если у вас есть такая проблема, как запоры, то о плоском животе можно даже не мечтать. Используйте любой метод, дабы ускорить обмен веществ, и тогда в скором времени ваш живот преобразится.



6. Ходьба или бег. Эксперты по здоровому образу жизни и похудению уверенны, что для красивой фигуры и пресса в том числе необходимо постоянно много ходить, минимум 7 км в день, или же совершать пробежку по 3-4 км в день.

7. Исключить жвачки из своей жизни. Мало того, что жевание жвачки провоцирует выработку желудочного сока и от этого страдает желудок, так еще и заглатывается много лишнего воздуха, что в результате приведет к вздутию живота и метеоризму.

8. Своевременно отдыхать. Многие не знакомы с таким понятием, как выработка кортизола — «гормона стресса» и его негативное влияние на работу внутренних органов. Эксперты утверждают, что для плоского живота и отличного внешнего вида в целом следует вовремя восстанавливать свои силы и наслаждаться жизнью, чтобы в организме вырабатывался не кортизол, а гормоном счастья.

Источник: http://healthystyle.info
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