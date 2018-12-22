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Леди
Красота и здоровье
22 декабря 18, 13:41
Врачи назвали фруктовый сок, полезный для кожи и глаз
Ананасовый сок
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Ананасовый сок лечит кожу и улучшает зрение.
Ананасовый сок содержит витамин С и бета-каротин. Эти антиоксиданты участвуют в борьбе с повреждениями кожи, вызванными солнечным облучением и загрязнением, уменьшают выраженность морщин и улучшают общее состояние кожи.

Витамин С также участвует в формировании коллагена — основного белка организма, что придает коже прочность и эластичность.

Исследование с участием 1000 пар близнецов из Великобритании показало, что употребление продуктов, богатых витамином С, связано со снижением риска развития катаракты в 3 раза.

Известно, что внутриглазная жидкость содержит витамин С, поэтому продукты с высоким содержанием этого вещества (например ананасовый сок) могут предотвращать нарушения, приводящие к развитию катаракты.

Источник: https://telegraf.com.ua
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