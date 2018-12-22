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Леди
Красота и здоровье
22 декабря 18, 15:16
Cытные продукты, которые помогут сбросить лишние килограммы
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Диетологи назвали самые сытные продукты для худеющих.
Эксперты по похудению рассказали, что следует включить в ежедневный рацион питания людям, которые следят за своим весом и пытаются избавиться от лишних килограммов.

В частности, диетологи порекомендовали есть овсяную кашу. Овсянка, по словам специалистов, это один из лучших природных источников клетчатки, необходимой для активного метаболизма. Привычка есть овсяную кашу не только помогает похудеть, но и оздоровляет - этот продукт ведет к снижению уровня холестерина.

Также сытными и полезными являются нежирные сорта мяса и рыбы - поставщики необходимого для организма белка. В то же время диетологи советуют употреблять их умеренно, особенно мясо, поскольку продукты с животным белком долго усваиваются пищеварительным трактом.

Помимо этого, в список самых полезных сытных продуктов вошли куриные яйца и черный горький шоколад - их употребление укрепляет иммунитет и поддерживает здоровье психики.

Другие "чемпионы" по обеспечению сытости - творог и орехи.

Также, как ни странно, эксперты рекомендуют худеющим картофель.

"Ешьте картофель по отдельности от других продуктов – сваренным или запеченным в кожуре без добавления жиров. Картофель дает долгое ощущение сытости за счет большого количества питательных веществ, в том числе ценных витаминов", - констатировали медики.

Источник: https://telegraf.com.ua
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