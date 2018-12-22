Cытные продукты, которые помогут сбросить лишние килограммы

Эксперты по похудению рассказали, что следует включить в ежедневный рацион питания людям, которые следят за своим весом и пытаются избавиться от лишних килограммов.





В частности, диетологи порекомендовали есть овсяную кашу. Овсянка, по словам специалистов, это один из лучших природных источников клетчатки, необходимой для активного метаболизма. Привычка есть овсяную кашу не только помогает похудеть, но и оздоровляет - этот продукт ведет к снижению уровня холестерина.





Также сытными и полезными являются нежирные сорта мяса и рыбы - поставщики необходимого для организма белка. В то же время диетологи советуют употреблять их умеренно, особенно мясо, поскольку продукты с животным белком долго усваиваются пищеварительным трактом.





Помимо этого, в список самых полезных сытных продуктов вошли куриные яйца и черный горький шоколад - их употребление укрепляет иммунитет и поддерживает здоровье психики.





Другие "чемпионы" по обеспечению сытости - творог и орехи.





Также, как ни странно, эксперты рекомендуют худеющим картофель.





"Ешьте картофель по отдельности от других продуктов – сваренным или запеченным в кожуре без добавления жиров. Картофель дает долгое ощущение сытости за счет большого количества питательных веществ, в том числе ценных витаминов", - констатировали медики.



