Отказывайтесь от правила "наливай, а то едят", - диетолог

Что приготовить, сколько будет гостей и что они будут пить - эти вопросы сейчас занимают всех нас. Новый год - такой праздник, что даже самый скупой готов вытрясти кошелек, чтобы стол ломился от яств. А утром наступает расплата - тяжесть в желудке, смута в голове и страх под ложечкой: сколько же я набрала калорий! Как сделать праздник вкусным и от этого не пострадать, читателям "КП" в Украине" подсказывает диетолог Евгения РОЗУМ.

Перед застольем нужно… покушать

- На Новый год хочется новый салатик. Рецепты в интернете рекомендуют бросать в одну миску все - мясо, креветки, грибы, сыр, копчености. Какие продукты друг с другом лучше не сочетать?

- Наш организм достаточно хорошо сочетает и переваривает любые продукты. Но я рекомендовала бы оставить в салате только натуральные составляющие - мясо, грибы, сыр, овощи. Копчености или колбасы лучше убрать. Они промышленно переработаны, как правило, содержат больше соли, чем нам нужно, и усилители вкуса, которые вынуждают нас съесть больше, чем мы хотим. Единственное, на что следует обратить внимание, - на сочетание бобовых и мясных продуктов. Это два вида белка, которые вместе достаточно длительно перевариваются. А вот булгур, другие крупы добавлять в салаты хорошо. Главное, чтобы не было индивидуальной непереносимости какого-то продукта.

- Самые вкусные салаты с майонезом. Но говорят, что он вредный. Чем его можно заменить?

- Майонез - вопрос привычки. Если нравится, сделайте один салатик с майонезом - то же оливье. Остальные блюда заправляйте классическим йогуртом 9 - 10%, к которому лучше добавить пару ложечек горчицы, специи, лимонный сок. Можно взбить мякоть розового грейпфрута с соком лайма в блендере, добавить оливковое масло - волшебный вкус! Для заправок хорошо использовать мороженые ягоды, свежую клюкву… Да тот же майонез можно сделать дома, будет полезнее и вкуснее.

- Какую норму оливье можно съесть в сутки? И как не дать себе много съесть, когда перед глазами столько вкусного?

- В оливье нет ничего плохого, вопрос - как его приготовить. Колбасу лучше заменить отварным мясом, можно нежирной свининой. Более диетический вариант - грудка индейки или курицы. Что касается порций… Оптимальная порция - это то, что помещается в вашей ладошке. Если вы съедите оливье утром и в обед, плохого не будет. Вечером такое блюдо лучше не употреблять. Новый год, конечно, исключение.

Что касается умеренности за праздничным столом... В этот день с утра мы вертимся, готовим, поесть некогда. Некоторые даже сознательно не едят, чтобы дождаться пышного застолья. Это неправильно. При голоде выделяются гормоны стресса, важно их минимизировать во время подготовки к празднику. Обязательно в течение дня нужно позавтракать, пообедать, может быть, устроить себе ранний ужин. И тогда за новогодним столом не будет желания есть все подряд. На самом деле самое вкусное для нас - это первая ложечка и последняя. Последнюю мы запоминаем, а первая долгожданная. Сколько было между ними, пролетает просто так. Готовьте блюда, которые можно есть маленькими порциями. И помните, что главная радость застолья - это общение.

Евгения Розум, диетолог. Фото: Оскар Янсонс

Овощи - идеальный вариант

- Почему в Новый год обязательно ставят на стол мандаринки? Они помогают лучше переваривать пищу?

- Мандаринки, как и оливье, - скорее традиция, чем уникальная польза. Хотя на самом деле цитрусовые хорошо дополняют стол. Мандаринки лучше выбирать с кислинкой, они поработают как усилитель вкуса, но не искусственный, а натуральный.

- У меня за столом может собраться много гостей. У всех разное здоровье. Что лучше приготовить, чтобы все могли покушать и потом не страдать?

- В качестве базового блюда приготовьте нежирное запеченное мясо. Например, кролика - это вообще диетическое блюдо или индейку. Каждый для себя найдет кусочек, который любит. К мясу приготовьте разные соусы - с острыми приправами или ягодные, фруктовые, чтобы был выбор. Идеальный вариант - овощные салаты. Из свежих плодов и тушеные. Зеленые, листовые салаты вообще подходят всем.

- Если я перед Новым годом пару дней посижу на экспресс-диете, это поможет избежать лишних килограммов за праздничным столом?

- Диета должна использоваться по назначению - это лечение. Если вы до праздника в чем-то себя ограничите, организм получит стресс. Он приведет к тому, что за новогодним столом захочется съесть много. Головной мозг придумает, как "договориться" с вами, чтобы вы все покушали. И после этого организм запасет гораздо больше, чем он это сделал бы, если бы вы кушали в дни до праздника как положено. Просто подумайте о том, чтобы ваш рацион был сбалансирован.

Масло не спасет. Секрет в умеренности

- Я не люблю шампанское, но для традиции придется опрокинуть бокал. Что после этого лучше пить - коньяк или вино?

- Если не любите шампанское, лучше поменяйте традицию. Поднимите бокал с компотом или узваром. Алкоголь в любых дозах - это яд, но каждый выбирает сам для себя. Хотите коньяк - пусть будет так. Но лучше его ни с чем не смешивать.

- Есть много народных рецептов, как не опьянеть за столом: выпить подсолнечное масло, съесть ложку сливочного, принять активированный уголь. Что вы посоветуете?

- Люди по-разному метаболизируют алкоголь. У кого-то эти рецепты сработают, у кого-то нет. Если вы начнете праздничный ужин не с алкоголя, а с дегустации блюд и не будете часто поднимать рюмки, опьянение не грозит. Но у нас ведь как принято: наливайте, а то едят! Отказывайтесь от этой традиции.

Если вы перед застольем примете жиры, то получите колоссальную нагрузку на печень и поджелудочную.

- Что съесть утром, чтобы скорей прошли последствия праздника?

- При излишнем приеме алкоголя наступают интоксикация, обезвоживание, отечности. Вам помогут в первую очередь овощи, салаты с кислыми ягодами. Кому-то подходит квашеная капуста, огурчик, помидорчик, но без уксуса. В воду можно добавить сок лимона или лайма, щепотку морской соли, чуть-чуть сахара. Но всего этого - квашеной капусты, кисловатой воды - не должно быть много. Лучше соберитесь на прогулку, интенсивно походите в первой половине дня, вам однозначно станет легче.

Главное - не доедайте вчерашние салаты с майонезом или жирное мясо. Используйте более легкую пищу. После новогоднего застолья хорошо позавтракать йогуртом без добавок, закваской или выпить айран.

ПРО ПИТАНИЕ

Полезно, красиво, вкусно

Овощное ассорти

Запеките в духовке свеклу, тыкву, сельдерей, морковку. Можно добавить корнеплоды пастернака и петрушки, но это на любителя. Охлажденные овощи нарезаем кубиками, выкладываем горкой на зеленые листья салата. Сверху поливаем заправкой.

Соус: перемолотая в блендере мякоть кисло-сладкого грейпфрут или розового апельсина, сок лайма, специи по вкусу, несколько ложечек оливкового масла.

Сверху салат украшается тыквенными семечками.

Зеленое с красным

Краснокочанную капусту мелко нашинковать, добавить ягодки облепихи или клюквы, а также много зелени - салат айсберг, латук, шпинат, петрушка, кинза, укроп. Добавить хурму, порезанную небольшими кусочками.

Заправка: оливковое масло с лимонным соком или соком лайма, немного специй для аромата.

Источник: kp.ua

