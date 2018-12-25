Правила новогоднего застолья: 5 советов диетологов

Приближаются новогодние праздники, после которых некоторые себя чувствуют по-настоящему нездоровыми. В ночь на Новый год принято накрывать "богатый стол": многие полагают, что чем больше блюд на столе, тем благосклоннее будет символ предстоящего года.

Неудивительно, что частые последствия праздника – переедания, из-за которых могут возникнуть проблемы со здоровьем. Январь считается самым "больным" месяцем, особенно для людей, склонных к заболеваниям желудочно-кишечного тракта.

Зная об этом, диетологи дали несколько простых советов, следуя которым вы сможете вовремя остановиться за новогодним столом.

Проводя целый день у плиты, многие хозяйки не считают нужным кормить домашних завтраком, обедом и, тем более, ужином – мол, все поедят в новогоднюю ночь. Однако диетологи утверждают, что это неправильный подход, который может привести к проблемам с желудком, желчным пузырем, кишечником, печенью.

31 декабря нужно питаться как обычно, несколько уменьшив порции. Это поможет избежать срыва за новогодним столом и не смести с него все, что видите.

Картофель с мясом и традиционное оливье – это тяжелые блюда с большим количеством жиров и углеводов. Диетологи же советуют готовить легкоусвояемые блюда с большим количеством свежей зелени и овощей.

Хорошее правило любого праздничного стола заключается в том, чтобы за вечер съесть не более трех-четырех блюд. Если же хочется попробовать непременно все, берите блюда очень маленькими порциями.

Многие начинают употреблять алкоголь еще до наступления Нового года, под бой курантов выпивают бокал шампанского, а затем продолжают веселье с более крепким спиртным. Помимо прочего, это способствует перееданию, ведь алкоголь провоцирует чувство голода.

Диетологи советуют приобрести более легкие напитки, и на каждый 50 г алкоголя выпивать примерно стакан воды. И при этом не стоит смешивать разные виды алкоголя.

Не стоит есть, не прекращая, всю ночь, иначе вы рискуете сильно переесть. Следует делать частые перерывы, в которые можно устроить конкурсы, соревнования, танцы или прогуляться на свежем воздухе.