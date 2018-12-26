Здоровая шея: 10 простых упражнений

Комплекс упражнений для укрепления шейного отдела позвоночника.
Наилучшие средства, входящие в комплекс профилактики и лечения заболеваний шейного отдела позвоночника, - это массаж и лечебная гимнастика.
Специальные упражнения направлены на расслабление и приведение мышц в тонус, повышение их функциональности.
Комплекс упражнений для укрепления шейного отдела позвоночника:
Исходное положение (ИП) – сидя на скамейке или на стуле, руки на коленях, ладони развернуты кверху, мышцы шеи расслаблены, голова слегка опущена. Повторять упражнения 8–10 раз.
Упражнение 1.
ИП – кисти к плечам. Круговые движения: 4 вперед, 4 назад.
Упражнение 2.
ИП – кисти к плечам. Подъем локтей вверх – вдох, опускаем – выдох.
Упражнение 3.
ИП – кисти к плечам. Отведение рук в стороны.
Упражнение 4.
ИП – пальцы в замок перед грудью. Подъем рук на вдохе. Опускание на выдохе.
Упражнение 5.
ИП – руки на коленях. Поочередный подъем плеч на вдохе. Опускание на выдохе.
Упражнение 6.
ИП – руки на коленях. Одновременное круговое вращение плечами.
Упражнение 7.
ИП – пальцы рук на плечах, локти разведены в сторону, спина выпрямлена. Статическое напряжение мышц верхнего плечевого пояса (10–15 раз).
Упражнение 8.
ИП – руки на поясе. При фиксированном туловище и выпрямленной спине подъем плеч (15–20 раз).
Упражнение 9.
ИП – руки на коленях. Медленные качательные движения головой в стороны (по 5–8 раз в каждую сторону).
Упражнение 10.
Руки на коленях. Максимальное сгибание и разгибание в шейном отделе. Каждое движение повторите 8–10 раз.