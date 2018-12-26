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Леди
Красота и здоровье
26 декабря 18, 13:04
Действительно ли глинтвейн полезен для здоровья
глинтвейн
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Горячее вино с пряностями отлично тонизирует.
Главный внештатный психиатр-нарколог министерства здравоохранения России Евгений Брюн отметил, что глинтвейн может употребляться как лекарство для того, чтобы согреться.

Но эксперт предостерег: в употреблении такого лекарства должна соблюдаться очень строгая мера.

Глинтвейн – это горячий напиток, приготовляемый из красного либо белого вина с добавлением пряностей, сахара, меда, фруктов, ягод и соков. Главный внештатный психиатр-нарколог отечественного Минздрава напомнил о правилах употребления глинтвейна с целью согревания.

"Глинтвейн можно пить только если совсем чуть-чуть, если вы действительно на морозе замерзли, как лекарство, а не как алкогольный продукт в большом количестве", - отметил Евгений Брюн.

По словам нарколога, всегда следует помнить о том, что нагревание алкоголя увеличивает его всасываемость в кровь. Если пить глинтвейн не как лекарство, а просто как приятный напиток, это может привести к "алкогольному удару по голове". Также глинтвейн, по словам Брюна, несовместим с другими видами спиртного, что связано с разной переносимостью алкоголя у людей. Как пояснил специалист, "у некоторых переработка алкоголя организмом занимает три дня, у некоторых - до трех недель".



Сколько градусов в глинтвейне? Средний показатель крепости напитка может колебаться между 10 и 20 градусами.

Почему глинтвейн можно считать лекарством? Умеренное употребление активизирует кровообращение. Содержащиеся в напитке полезные вещества убивают болезнетворные бактерии, помогают восстановить нормальную деятельность пораженных простудой дыхательных путей. Добавляемые в глинтвейн специи также обладают целебными свойствами: корица и имбирь способствуют понижению холестерина, гвоздика оказывает антисептическое воздействие, кардамон повышает тонус организма.

Кому нельзя пить глинтвейн? Людям с повышенной кислотностью и пониженной сердечно-сосудистой проходимостью, беременным женщинам, а также страдающим алкогольной зависимостью.

Источник: https://telegraf.com.ua
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