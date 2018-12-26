Названы полезные натуральные заменители сахара

Поэтому в последнее время появилась тенденция заменять сахар различными заменителями. Поэтому врачи назвали главные полезные альтернативы привычному сахару.





Мед является самым полезным заменителем сахара из всех существующих. Единственный минус меда — это его высокая калорийность. Однако это не сравнимо с его полезными свойствами. Плюс ко всему, никто не говорит употреблять мед в непомерных количествах. Что касается полезных свойств, то мед улучшает обмен веществ и стимулирует работу мозга. В составе меда можно найти огромное количество витаминов и минералов, которые оказывают положительное воздействие на весь организм в целом.





Сразу стоит отметить, что арахисовая паста достаточно калорийна и употреблять ее нужно в умеренных количествах. Этот продукт достаточно популярен у спортсменов, т.к. он заряжает организм энергией и бодростью. Плюс ко всему, в арахисовой пасте содержатся такие витамины, как A, группа B, E, PP, йод, цинк, фосфор и кальций. Особое внимание стоит уделить такому компоненту, как ресверитрол, который оказывает на организм противовоспалительное воздействие.





Люди, которые только решили заменить сахар чем-то полезным, сразу находят такой заменитель, как стевия. Он достаточно популярен и найти его можно практически в каждом магазине. Стевия является природным сахарозаменителем, что и способствовало росту популярности среди других сахарозаменителей.

Этот заменитель сахара добывается из одноименного растения — стевии. Листья стевии примерно в 10-15 раз слаще привычной нам сахарозы. К тому же, стевия намного полезнее. Еще одним преимуществом является и то, что стевия низкокалорийная, что весьма актуально для спортсменов и людей, которые следят за фигурой.





Весьма редким заменителем сахара является сироп тапинамбура. Он не имеет специфического привкуса, что делает из него практически идеальный заменитель сахара. Также сироп тапинамбура не теряет своих полезных свойств при нагревании, чего не скажешь о меде. Чаще всего этот продукт используют в приготовлении смузи и выпечки.





Кленовый сироп. Этот продукт невероятно популярен в Канаде. Однако и в наших широтах найти кленовый сироп не составит большого труда. Этот заменитель сахара невероятно полезен, т.к. в нем содержится более 50 антиоксидантов и минералов. Все эти полезные вещества укрепляют иммунитет, оказывают противовоспалительное воздействие, защищают организм от онкологических заболеваний и болезней сердечно-сосудистой системы.



