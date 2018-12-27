Полезные свойства грейпфрута

Начнем с того, что грейпфрут – это гибрид апельсина и помело. Он сохранил все полезные свойства этих двух цитрусовых, прибавив к ним свои собственные. Итак, в чем же польза грейпфрута, и почему его надо есть регулярно.





В нем мало калорий





Если вы следите за своей фигурой, грейпфрут для вас – настоящая находка! В 100 граммах этого фрукта содержатся всего-навсего 35 ккал! А органические кислоты, входящие в его состав, улучшают обменные процессы в организме.





Укрепляет сердечно-сосудистую систему





Регулярно употребляя этот солнечный фрукт, вы забудете о высоком давлении: грейпфрут снижает артериальное давление и регулирует уровень холестерина и сахара в крови.





Улучшает работу печени





Вещества, входящие в состав грейпфрута, ускоряют ферментацию, тем самым активизируя работу печени.





Укрепляет иммунитет





В грейпфруте, как и в остальных цитрусовых, содержится много витамина С. В период простуд и вируса гриппа, съедая ежедневно пару долек этого фрукта, вы убережете себя от болезней.





Помогает ЖКТ





Если вы страдаете от запоров, введите в свой рацион грейпфрут! Он нормализует деятельность кишечника и улучшает перистальтику благодаря содержащемуся в его составе пектину.





Спасает от депрессии





Доказано: люди, любящие грейпфрут, реже страдают от апатии и бессонницы. Он полезен при переутомлении, как физическом, так и умственном.





Является профилактикой онкозаболеваний





В состав этого фрукта входит ликопин, вещество, обладающее антиоксидантными свойствами.





Ликопин предотвращает распространение раковых клеток.



