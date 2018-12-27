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Леди
Красота и здоровье
27 декабря 18, 11:39
Завтрак: какие популярные продукты следует избегать
завтрак
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Оказывается, продукты, которыми принято завтракать, могут серьезно навредить организму.
Специалисты составили список популярных продуктов на завтрак, под влиянием которых растет риск развития ожирения и хронических заболеваний.

В частности, специалисты посоветовали воздерживаться от готовых сладких сухих завтраков в виде хлопьев, колечек или шариков, которые заливаются молоком либо соком. По их словам, из-за высокого количество сахара в таких завтраках возникают резкие перепады уровня инсулина в крови, что вызывает обостренную потребность в сладком и сказывается на психике.

Что касается фруктовых соков, то их не должно быть за завтраком, поскольку содержащиеся в них сахара слишком быстро всасываются в кровь. Так как это первый прием пищи за день, и человек еще не получил нужного объема жиров и клетчатки, организм не способен замедлить данный процесс. В результате повышается риск метаболического синдрома, ожирения, сахарного диабета 2 типа и других заболеваний, связанных с нарушением метаболизма глюкозы.

Также специалисты назвали неподходящими популярные продукты выпечки – блинчики, вафли, круассаны. Они пояснили, что главный ингредиент таких продуктов -рафинированная пшеничная мука — при частом употреблении вызывает резистентность организма к инсулину и способствует ожирению.

Кроме того, диетологи внесли в список вредных для завтрака продуктов бутерброды с плавленым сыром. Мягкие сливочные сыры, как пояснили медики, не подходят для ежедневного употребления из-за высокого уровня в них насыщенных жиров, повышающих риск сердечно-сосудистых нарушений.

В отношении изделий из переработанного мяса (сосиски, колбаса) сотрудниками Международного агентства по изучению рака после анализа 800 тематических исследований был сделан вывод, что их регулярное употребление увеличивает риск развития онкологических заболеваний.

Источник: https://telegraf.com.ua
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