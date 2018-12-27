Завтрак: какие популярные продукты следует избегать

Специалисты составили список популярных продуктов на завтрак, под влиянием которых растет риск развития ожирения и хронических заболеваний.





В частности, специалисты посоветовали воздерживаться от готовых сладких сухих завтраков в виде хлопьев, колечек или шариков, которые заливаются молоком либо соком. По их словам, из-за высокого количество сахара в таких завтраках возникают резкие перепады уровня инсулина в крови, что вызывает обостренную потребность в сладком и сказывается на психике.





Что касается фруктовых соков, то их не должно быть за завтраком, поскольку содержащиеся в них сахара слишком быстро всасываются в кровь. Так как это первый прием пищи за день, и человек еще не получил нужного объема жиров и клетчатки, организм не способен замедлить данный процесс. В результате повышается риск метаболического синдрома, ожирения, сахарного диабета 2 типа и других заболеваний, связанных с нарушением метаболизма глюкозы.





Также специалисты назвали неподходящими популярные продукты выпечки – блинчики, вафли, круассаны. Они пояснили, что главный ингредиент таких продуктов -рафинированная пшеничная мука — при частом употреблении вызывает резистентность организма к инсулину и способствует ожирению.





Кроме того, диетологи внесли в список вредных для завтрака продуктов бутерброды с плавленым сыром. Мягкие сливочные сыры, как пояснили медики, не подходят для ежедневного употребления из-за высокого уровня в них насыщенных жиров, повышающих риск сердечно-сосудистых нарушений.





В отношении изделий из переработанного мяса (сосиски, колбаса) сотрудниками Международного агентства по изучению рака после анализа 800 тематических исследований был сделан вывод, что их регулярное употребление увеличивает риск развития онкологических заболеваний.



