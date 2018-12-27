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Леди
Красота и здоровье
27 декабря 18, 11:42
Наиболее опасные для здоровья сладости
сладости
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Эксперты в области питания и диетологии опубликовали перечень наиболее опасных для здоровья сладостей.
В этих "вкусняшках", по словам специалистов, содержится много химических ингредиентов, способных повреждать целостность тканей организма.

Кексы и пирожные с цветной глазурью. Если эти сладости отличаются еще и низкой ценой, почти наверняка в их производстве используются краски на нефтяной основе. Подобные лакомства опасны тем, что в результате их негативного влияния на клетки может развиваться рак. У детей такие компоненты провоцируют развитие синдрома дефицита внимания и гиперактивности.

Газировка. Опасность ее регулярного употребления также сопряжена с повышенным риском возникновения злокачественных образований. В составе сладких газированных напитков присутствуют генетически модифицированный кукурузный сироп с высокой концентрацией фруктозы, а также фосфорная кислота.

Конфеты и леденцы. В этих сладостях также часто содержится модифицированный кукурузный сироп, а еще — искусственные красители. Специалисты считают, что для поддержания здоровья данные продукты должны быть исключены из рациона.

Горячий шоколад. Готовый горячий шоколад, который требует только разведения водой, также оказался в списке опасных для здоровья сладостей. По словам специалистов, в таком продукте часто содержится избыток сахара, а, кроме того, имеются гидрогенизированное масло – источник трансжиров, крайне опасных для сердечно-сосудистой системы.

Брауни (шоколадное пирожное). В брауни также присутствуют гидрогенизированные масла, применяющиеся для длительного хранения обработанных продуктов. Ученые находили данные о том, что гидрогенизированное масло может вдвое повышать риск рака молочной железы.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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