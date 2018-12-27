Распространенные ошибки, которые портят любую диету

Диетологи рассказали, что мешает похудеть.





Вы сели на диету, чтобы похудеть к лету. Стали есть больше овощей и фруктов, прекратили перекусы, регулярно бегаете, но вес не снижается. Что делать?





Вы едите, чтобы тренироваться





Когда вы увеличиваете физическую нагрузку, параллельно растет и аппетит, ведь организм хочет возместить энергетические затраты. Но если вы потребляете с едой больше калорий, чем сжигаете, то надеяться на потерю веса не стоит.





Кроме того, как показало исследование, проведенное американскими учеными и опубликованное в 2016 году в журнале Current Biology, организм способен адаптироваться к высоким уровням физической нагрузки и в какой-то момент перестает сжигать так много калорий, как раньше.





Именно поэтому люди, ежедневно в поте лица тренирующиеся в спортзале или пробегающие многие километры, вдруг замечают, что через несколько месяцев трудов их вес перестает снижаться, "выходит на плато".





Продолжайте выходить на пробежку и ходить в спортзал, но тщательно следите за калорийностью питания, ни в коем случае не старайтесь компенсировать свои затраты мороженым или пончиком.





Вы начинаете день со сладкого





Как напоминает Huffington Post, кукурузные хлопья, сладкий кофе, сдобная булочка - все эти вкусные вещи просто делают бессмысленной диету в течение остального дня. Углеводы на завтрак означают, что вы не получаете на старте дня гораздо более полезную в вашем случае субстанцию - белки.





Многочисленные исследования показывают, что полноценный белковый завтрак помогает сбросить вес и удержаться от переедания в течение дня.





Жиры и белки также оказывают минимальное воздействие на уровень сахара и инсулина в крови, а это как раз те показатели, повышение которых прямо с утра крайне нежелательно. Овсяную кашу, тосты с джемом или сладкие творожки лучше заменить яйцами или нежирным йогуртом с орехами и ягодами.





Вы голодаете





Быть голодным - значит чувствовать себя некомфортно. Большинство людей с трудом выдерживает диеты, предусматривающие ограничения в еде, и постоянное чувство голода. Если вы постоянно чувствуете голод, вы не сбросите вес.





Исследования показали, что в "голодном дискомфорте", в том числе в характерных спазмах в животе, виноваты специфические нейроны, активизирующиеся при дефиците энергии и заставляющие человека срочно искать еду. И конечно же, есть ее. Чем ниже ваш вес, тем сильнее эти сигналы, тем мучительней переносить голодные боли и соответственно, тем больше желание есть.





Таким образом, потребность организма в калориях сильнее, чем желание влезть в узкие джинсы.





Поскольку голод - это не просто чувство, у этого состояния есть неврологический аспект, необходимо обмануть организм так, чтобы он не страдал. Во-первых, не ешьте, если вы не чувствуете голода.





Другой, менее очевидной стратегией является диета, богатая жирами и белками. Кроме того, не отвлекайтесь во время еды, тогда вы вовремя сможете почувствовать, что наелись. Еще одна рекомендация - пейте больше воды и других некалорийных напитков, а также старайтесь есть хорошо наполняющие желудок, но низкокалорийные продукты, такие как блюда из крестоцветных овощей.





Не дожидайтесь острого чувства голода. Как только вас посетит мысль о том, что "неплохо было бы немного подзаправиться", так и поступайте.





И помните, что ограничения в еде семь дней в неделю - вовсе не то же, что метод "кратковременного голодания", когда организм погружается в состояние голода всего на два дня в неделю. Этот метод похудения очень эффективен благодаря тому, что мозг "перезагружается", и человек перестает испытывать приступы переедания.





Вы не обращаете внимания на стресс





При стрессе повышается уровень гормона кортизола, а также происходит выброс белка бетатрофина, который подавляет процесс расщепления жира в организме. А это означает, что вместо того, чтобы сжигать жир, вы начинаете его запасать.





Исследования показали, что при высоких уровнях "гормона стресса" кортизола жир на животе начинают накапливать даже люди с нормальным весом.





Еще одним тяжелым последствием хронического стресса является нарушение сна. А это означает, что перестают правильно работать гормоны грелин и лептин, от которых зависит переваривание пищи, вы постоянно чувствуете себя голодным и не можете наесться.





Если вы хотите похудеть, вам обязательно нужно справиться со стрессом. Это может быть что угодно - медитация, йога, раскрашивание картинок или психотерапия.





Вы не отказываетесь от алкоголя





Умеренное потребление алкоголя, как известно, полезно, но только не для тех, кто хочет сбросить вес. Бокал красного вина снабдит вас 120 калориями, банка пива - 150 калориями, рюмка водки - 100 калориями, не говоря уже о коктейлях.





Казалось бы, это немного, но велика вероятность, что вы превысите эти дозы, и калорий станет больше. А потом спиртное начнет действовать, и вам захочется чего-нибудь такого, что не укладывается в рамки вашей диеты, например пиццу или бургер.





Поэтому не стоит обманывать себя, говоря, что "алкоголь вполне уживается с моей диетой". Ограничьтесь одной-двумя порциями спиртного в неделю. Это может быть бокал вина или кружечка пива, но не более того.



