Врачи рассказали, от каких продуктов появляется целлюлит

Апельсиновая корочка… Эта проблема в той или иной степени затрагивает всех женщин (или их подавляющее большинство). Обычно целлюлит появляется главным образом на бедрах и ягодицах.





Для миллионов женщин он превратился в настоящий кошмар, поэтому мало кому из нас не было бы интересно узнать об эффективных способах избавления кожи от этой напасти.





Сегодня мы поговорим о том, какие продукты питания провоцируют образование целлюлита и увеличивают его количество.





Сладкое





Если ты хочешь иметь гладкую, упругую и нежную кожу без комочков, необходимо свести к минимуму употребление сладостей. Особенно это касается вкусностей, произведенных промышленным способом.





Из-за сладких продуктов в нашем теле увеличивается количество жировой ткани, из-за чего целлюлит еще больше бросается в глаза. Печенье, блинчики, шоколадные батончики и конфеты очень вкусные, но вовсе не полезные продукты: они содержат большое количество транс-жиров, веществ, которые провоцируют развитие воспалительных процессов.





Жиры





Большинство людей в наши дни употребляет слишком много жирной и вредной для здоровья пищи: гамбургеры, пицца, хот-доги, картошка-фри и другие жареные блюда стали очень популярными. А ведь эти продукты, как и любой другой фаст-фуд — главные враги нашего организма, в том числе и кожи. Из-за них в нашем теле накапливается жир, и появляются эти неэстетичные дефекты на ягодицах и бедрах.





Также стоит избегать цельного (необезжиренного) молока и таких молочных продуктов, как маргарин, сливки, сливочное масло.





Соль





Соль вызывает задержку жидкости в нашем организме — благоприятное условие для формирования целлюлита. Поэтому специалисты советуют не превышать рекомендуемую дозу ежедневного употребления соли — 1,5 г.





Постарайся сократить использование соли при приготовлении пищи. Чтобы еда не была слишком пресной, используй ароматные травы и специи. Убери с обеденного стола солонку, чтобы уберечь себя от соблазна подсаливать еду.





Газированные напитки





Если ты хочешь по-настоящему заботиться о своем здоровье и иметь хорошую кожу, то лучше избегать газированных напитков. Такие напитки, в особенности кола, отличаются высоким содержанием сахара и различных химических добавок.





Если хочется пить, то лучшим напитком для утоления жажды является вода. Возможно, ты считаешь, что пить обыкновенную воду слишком скучно. В этом случае попробуй разнообразить свой рацион натуральными соками или прохладными чаями из трав.





Рафинированная мука





Рафинированная мука — не что иное, как обыкновенная белая мука. Обычно хлеб, выпечка и сдоба готовятся именно из такой муки. Если ты хочешь избавиться от целлюлита, избегай хлеба, галет и макарон из рафинированной муки. Что касается риса, то лучше выбирать цельнозерновые его сорта. Рафинированная мука отличается высоким содержанием дрожжей, которые трудно перевариваются и плохо усваиваются нашим организмом.





Если ты не можешь обойтись без хлеба, то попробуй выпекать домашний натуральный хлеб из цельнозерновой муки (или из ее смеси с обычной мукой в пропорции один к одному). При покупке хлеба рекомендуется отдавать предпочтение черному хлебу с семенами.





Соусы





Знаешь ли ты, что майонез, горчица, кетчуп и другие пикантные соусы оказывают негативное воздействие на здоровье нашей кожи, в том числе и провоцируют появление целлюлита. Полезной альтернативой им могут стать домашние соусы, приготовленные из натуральных ингредиентов, специй и трав.





В любом случае рекомендуется не злоупотреблять соусами, особенно теми, которые продаются на полках супермаркетов.



