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Леди
Красота и здоровье
28 декабря 18, 12:20
Полезный микс: полезное сочетание продуктов
продукты
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Специалисты говорят о таком явлении, как пищевая синергия: при этом подразумевается сочетание продуктов, дающих организму максимальную пользу.
Некоторые продукты оказываются более полезными для человека именно в гамме, а не по отдельности.

О наиболее благоприятных для организма пищевых миксах рассказала белорусский ученый Ольга Пересада. В частности, одним из самых полезных, по ее словам, является сочетание железа и витамина С – такой дуэт обеспечивает лучшее усвоение витамина. Источником железа может быть мясо, говяжья печень, а витамин С следует искать в овощах, таких как красный перец, томаты, лук, шпинат, сельдерей, брокколи.

Также укрепляет здоровье сочетание каротина и ненасыщенных жирных кислот. Хотя обычно овощем, богатым каротином, называют морковь, гораздо более насыщен этим веществом красный сладкий перец, отметила эксперт. Жирными кислотами обеспечивают орехи (в идеале, грецкие), растительные масла – оливковое, льняное.

Все в курсе, что зеленый чай очень полезен. В нем содержатся катехины – ферменты с антиоксидантным действием. Увеличивает количество катехинов добавление аскорбиновой кислоты, поэтому зеленый чай полезно пить с лимоном. Только не кладите лимон в кипяток, дайте сначала напитку остыть. Особенно полезен такой чай для курильщиков.

Также ученый одобрила сочетание овсянки с молоком. Овсянка — источник легко усваиваемого магния, и это помогает организму лучше усваивать кальций из молока.

Помимо этого, полезно сочетать гречку с мясом птицы. В таком мясе содержится цинк, который нужен для усвоения содержащегося в гречневой крупе витамина В6 – данный витамин играет важную роль в функционировании нервной и иммунной систем.

Из других полезнейших сочетаний продуктов ученый выделила миксы яблок с красным вином, яичницы с красным сладким перцем, рыбы с чесноком, сыра с петрушкой.

Источник: https://telegraf.com.ua
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