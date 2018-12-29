Продукты, помогающие уснуть не хуже любого снотворного

Если в течение дня мы постоянно испытываем стресс, то к вечеру нарастающее физическое или психическое напряжение не дает нам спокойно расслабиться и уснуть. В результате утром мы просыпаемся разбитыми и уставшими и пытаемся привести себя в чувства кружкой кофе.
Прежде чем переходить с утра на «кофейную диету», а ночью мучаться от бессонницы, правильнее было бы внести изменения в ежедневное меню, ведь качество сна напрямую связано с тем что мы едим.
В то время как продукты-будильники вроде кофе дают нам заряд бодрости, другие расслабляют нервную систему и и помогают уснуть. Эффективно бороться с бессонницей можно при помощи этих восьми продуктов.
— Киви —
Плоды киви полны витаминов С и Е, серотонина и фолиевой кислоты, благодаря чему отлично подходят для перекуса перед сном. Такое сочетание полезных веществ позволяет быстрее погрузиться в приятный сон. Согласно исследованиям Тайбэйского медицинского университета, два киви за час до сна делают сон крепче и увеличивает его продолжительность примерно на час.
Соевые продукты —
Продукты из сои, такие как тофу, мисо, соевые бобы эдамаме, богаты изофлавонами. Эти соединения увеличивают производство серотонина, который среди прочего участвует в регулировании циркадных ритмов. Исследования, опубликованные в журнале Nutrition Journal в 2015 году, доказали, что у взрослых, которые съедали две или более порций соевых продуктов в день, заметно улучшилось качество и продолжительность сна.
— Продукты, богатые пищевыми волокнами —
Продукты с высоким содержанием клетчатки — один из основных ингредиентов, улучшающих естественным образом ночной сон. В результате исследований было установлено, что употребление пищевых волокон связано с фазой медленного сна, который составляет примерно 80% общего времени сна: чем больше их в вашем рационе, тем лучше вы спите. Клетчатка предотвращает скачки сахара в крови, которые могут снижать уровень гормона сна мелатонина. Волокна можно получить из таких продуктов, как чечевица, фасоль, артишоки, сушеный инжир и многих других.