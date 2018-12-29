Продукты, помогающие уснуть не хуже любого снотворного

Гормон сна мелатонин синтезируется гораздо продуктивнее, если в организме в достаточном количестве присутствует витамин B6. Рекордсменом по содержанию этого витамина является большинство рыб, а именно лосось, палтус, треска и тунец. Употребление богатых витамином B6 продуктов не только улучшает сон, но и активизирует в мозгу память, которая позволяет не забывать сновидения

— Вишневый сок —

Вишня принадлежит к числу тех немногих натуральных продуктов, содержащих мелатонин. Стакан обычного вишневого сока ученые считают отличным средством для борьбы с бессонницей. В результате исследований было установлено, что взрослым с хронической бессонницей, которые выпивали в течение дня два стакана вишневого сока, напиток помогал справиться с бессонницей и в целом сделать сон лучше.

— Молоко —

Недостаток кальция в организме является одним из виновников плохого сна. Вот почему стакан теплого молока считается отличным снотворным. Помимо кальция молоко содержит аминокислоту триптофан, из который синтезируется мелатонин. Она помогает избавиться от нервного напряжения, расслабиться и способствует нормализации сна.