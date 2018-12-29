Бюджетные продукты для укрепления иммунитета

Исследования о влиянии еды на иммунную систему человека пока находятся в начальной стадии, но все же, о некоторых продуктах можно говорить, что они воздействуют на иммунную систему, увеличивая устойчивость организма к болезням. И, что особенно приятно, это не только устрицы и лосось. Среди них есть и вполне доступные продукты.





1. Зеленый чай





Чашка зеленого чая каждое утро не только дает энергию, но и повышает производство гамма-интерферона - вещества, которое борется с инфекциями.





2. Чеснок





Тиосульфаты в чесноке богаты серой, признанной эффективной против болезней и инфекций.





3. Морковь





В холодное время года особенно полезно есть продукты, богатые каротином. Помимо моркови, важными источниками бета-каротина являются рыбий жир, молоко, яйца, тыква, брокколи, томаты, дыни, манго, абрикосы.





4. Шпинат





У шпината есть все для поддержания иммунной системы: витамины A, C, фолиевая кислота, магний, железо, бета-каротином, лютеин. Неудивительно, что шпинат стимулирует иммунитет и помогает справиться организму с серьезными заболеваниями.





5. Грибы





Грибы - это важный источник бета-глюкана, селена и витамина В2, веществ, которые важны для поддержания иммунной системы.





6. Йогурт





Стакан йогурта столь же эффективен для иммунной системы, как и таблетки-пробиотики. Разумеется, речь идет о натуральных йогуртах, без сахара и добавок.





7. Овес





Овес не только укрепляет иммунную систему, но и снижает уровень холестерина, а также повышает устойчивость организма к бактериям, грибам, вирусам и паразитам.





Впрочем, медики напоминают: иммунная система зависит не только от питания, но и от состояния здоровья, наличия хронических болезней и возраста.



