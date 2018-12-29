Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
31.71
USD
27.69
RUB
0.40
EUR
31.74
USD
27.71
RUB
0.40
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Леди
Красота и здоровье
29 декабря 18, 16:32
Стоит ли покупать замороженные овощи и фрукты
замороженные овощи и фрукты
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Они полезнее свежих продуктов.
Эксперты в области здорового питания подтвердили, что замороженные продукты содержат больше полезных питательных веществ. А иногда они являются даже более полезными, чем свежие овощи и фрукты.

Принято считать, что самыми полезными для здоровья являются только свежие продукты питания в магазинах, ну а замороженные стоит покупать «на черный день», когда в доме не останется уже ничего съедобного. Однако исследование экспертов из США показало, что посетителям магазинов не стоит игнорировать отделы с замороженными продуктами.

Конечно, только что сорванные с грядки овощи или только что собранные с деревьев фрукты полезней замороженных, но к моменту, когда эти продукты попадают на прилавки магазинов, проходят многие дни, а порой недели и даже месяцы. К этому времени почти весь набор полезных питательных веществ в них уже заканчивается.

Исследование показало, что регулярно употребляющие замороженные фрукты и овощи люди получают ощутимо больший набор полезных питательных веществ, чем те, кто предпочитал покупать якобы свежие продукты в супермаркетах. Их внешняя свежесть объяснялась преимущественно грамотным использованием разного рода инструментов торговли вроде обработки водой и другими специальными «освежителями». Эксперты выяснили, что любители замороженных продуктов получали гораздо больше таких ценных питательных веществ, как калий, диетические волокна, кальций и витамин D.

При этом индекс массы тела у потребителей замороженной продукции был ощутимо ниже, чем у тех, кто предпочитал «свежее». В этой связи нутриционисты активно рекомендуют именно замороженные фрукты и овощи тем, кто не имеет возможности употреблять действительно свежие, то есть недавно собранные. Ну а самыми ценными, безусловно, являются продукты из собственного сада и огорода.

Источник: http://healthystyle.info
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Диабетикам советуют чаще есть перец чили
noimageМедики подсказали, каким должен быть рацион при гриппе
noimageБюджетные продукты для укрепления иммунитета
noimageПродукты, помогающие уснуть не хуже любого снотворного
noimageМедики назвали неожиданные свойства грейпфрута
Лента новостей