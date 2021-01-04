Лучшая диета: как сбросить 4 кг за неделю

Если вы следите за своей фигурой, грейпфрут – настоящая находка для вас. В 100 граммах этого фрукта содержится всего-навсего 35 ккал. А органические кислоты, входящие в его состав, улучшают обменные процессы в организме.





Грейпфрут богат жизненно важными витаминами B2, С, Р, каротином (провитамин А), калием, кальцием, эфирными маслами, клетчаткой. Также в нем содержится много пектина, который усиливает перистальтику кишечника, способствует обмену веществ. Эфирные масла и органические кислоты стимулируют выработку пищеварительных соков, улучшают пищеварение и усвоение пищи.





Грейпфрутовая диета рассчитана на 1 неделю, за которую можно избавиться от 3-4 кг. Очищайте грейпфруты только от кожуры, так как в горьких "пленочках" содержатся все полезные вещества фрукта.





Понедельник





Завтрак: 50 г запеченного мяса, 1/2 грейпфрута, кофе без сахара или зеленый чай с медом;





Обед: Овощной салат, заправленный оливковым маслом (любые овощи, кроме картошки), 1/2 грейпфрута, кофе без сахара или зеленый чай с медом;





Ужин: 100 г отварного или поджаренного на гриле мяса (можно куриное), зеленый салат, заправленный 1 ч.л. оливкового масла, зеленый чай с медом и лимоном.





Вторник





Завтрак: 2 вареных яйца, 1/2 грейпфрута, зеленый чай с медом или кофе без сахара;





Обед: 50 г сыра (20-30% жирности) или 150 г нежирного творога с зеленью, 1/2 грейпфрута;





Ужин: 200 г тушеной рыбы или рыбы-гриль, салат из овощей, заправленный 1 ч.л. оливкового масла, ломтик черного хлеба.





Среда





Завтрак: 2 ст.л. овсянки или мюсли, 1 ст.л. измельченных орехов (кроме арахиса), залитые обезжиренным йогуртом или молоком, 1/2 грейпфрута;





Обед: Овощной суп или бульон, ржаные сухарики; 1/2 грейпфрута;





Ужин: 200 г курицы (гриль или отварной), 2 запеченных яблока; зеленый чай с медом.





Четверг





Завтрак: Стакан томатного сока, вареное яйцо, зеленый чай с медом;





Обед: Салат из моркови или других овощей (огурцы, салатные листья, брокколи.), заправленных оливковым маслом, ломтик черного хлеба, 1/2 грейпфрута;





Ужин: 400 г отварных или тушеных овощей (кроме картофеля), зеленый чай с медом, грейпфрутовый фреш.





Пятница





Завтрак: Фруктовый салат (1/2 грейпфрута, 1/2 апельсина, небольшое яблоко), кофе без сахара или зеленый чай с медом;





Обед: Запеченный картофель, салат из капусты и любых других овощей;





Ужин: 200 г говяжего стейка, либо 250 г куриного мяса, либо 250 г рыбы; 2 запеченных помидора или томатный сок. Перед сном - 1/2 грейпфрута или фреш.





Суббота и воскресенье





Выберите любой из предложенных вариантов меню.



