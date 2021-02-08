Комаровский: как снизить риск заболеваний сердца и инсульта

Доктор Комаровский на своей страничке в Instagram рассказал, как снизить риск заболеваний сердца и инсульта.





Вот эти простые правила:





1. Снизить употребление соли. О нормах употребления соли в сутки для детей и взрослых и о том, как их рассчитать, вы можете узнать тут.





2. Есть больше свежих овощей и фруктов. Они богаты витаминами, микроэлементами, клетчаткой, имеют низкий гликимический индекс, что полезно для здоровья и иммунитета.









Продукты для здоровья сердца и сосудов / istockphoto.com





3. Регулярно заниматься физическими нагрузками. Для этого не обязательно ходить в спортзал, достаточно хотя бы ежедневной утренней зарядки и пеших прогулок на свежем воздухе.





4. Не злоупотреблять алкоголем.





5. Не курить.





6. Регулярно принимать медикаменты, назначенные доктором, если у вас гипертония или диабет.







