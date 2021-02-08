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Леди
Красота и здоровье
8 февраля 21, 20:39
Комаровский: как снизить риск заболеваний сердца и инсульта
сердце
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Есть простые правила, которые помогут снизить риск заболеваний сердца и сосудов и предотвратить инсульт. Соблюдая их ежедневно, вы сохраните свое здоровье.
Доктор Комаровский на своей страничке в Instagram рассказал, как снизить риск заболеваний сердца и инсульта. 

Вот эти простые правила:

1. Снизить употребление соли. О нормах употребления соли в сутки для детей и взрослых и о том, как их рассчитать, вы можете узнать тут.

2. Есть больше свежих овощей и фруктов. Они богаты витаминами, микроэлементами, клетчаткой, имеют низкий гликимический индекс, что полезно для здоровья и иммунитета.


Продукты для здоровья сердца и сосудов / istockphoto.com

3. Регулярно заниматься физическими нагрузками. Для этого не обязательно ходить в спортзал, достаточно хотя бы ежедневной утренней зарядки и пеших прогулок на свежем воздухе. 

4. Не злоупотреблять алкоголем.

5. Не курить.

6. Регулярно принимать медикаменты, назначенные доктором, если у вас гипертония или диабет.
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