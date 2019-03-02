Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
30.66
USD
26.86
RUB
0.41
EUR
30.57
USD
26.83
RUB
0.41
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Леди
Красота и здоровье
1 марта 19, 16:10
6 правил питания для профилактики онкологии
питание
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Названы основные правила питания для защиты от рака.
Специалисты Международного фонда исследования рака заявляют, что риск возникновения рака можно существенно, следуя некоторым правилам питания.

Правило 1: каждый день есть растительную пищу. Фрукты, овощи, бобовые, а также цельнозерновые культуры – это источник витаминов и антиоксиданты, которые защищают и клетки организма от возможных мутаций. Кроме того, такая пища из-за высокого содержания клетчатки не позволяет набирать лишний вес, который сам по себе является фактором увеличения риска рака.

Правило 2: контролировать потребление фастфуда. Понятие «фастфуд» включает любую готовую пищу и полуфабрикаты. Данные продукты отличаются высоким содержанием сахара, нездоровых жиров и доказано вредных трансжиров. Избыток этих компонентов в питании провоцирует развитие в организме процессов, ведущих к сбою клеточного обмена.

Правило 3: красное мясо - не больше 500 г в неделю. Натуральное мясо, будучи в целом полезным и необходимым здоровью, при жарке и запекании становится источником нитрозаминов и полициклических ароматических углеводородов, способных провоцировать возникновение рака. Ветчина, бекон и колбасные изделия повышают риск колоректального рака на 18% при употреблении всего 50 г в день.

Правило 4: отказаться от сладкой газировки. В этом виде напитков присутствует зашкаливающее количество сахара и очень много калорий. По данным научных исследования, регулярное питье газировки коррелирует с повышенным риском рака пищевода, прямой кишки, молочных желез, слизистой матки и почек.

Правило 5: не злоупотреблять алкоголем. Попадая в организм, спиртное окисляется, что позволяет активизироваться свободным радикалам – это соединения, которые повышают риск клеточных повреждений и усиливают склонность к раку полости рта, гортани, глотки, пищевода, прямой кишки и печени.

Правило 6: не принимать самостоятельно БАДы. Добавки в виде аптечных таблеток и капсул содержат высокую концентрацию витаминов и микроэлементов. В отличие от растительных продуктов это неестественная форма нутриентов, поэтому при их усвоении могут возникать самые непредвиденные последствия. Для защиты от рака, тем более самостоятельно, без консультации с врачом, принимать пищевые добавки может быть просто опасно.

Источник: https://telegraf.com.ua
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Причины появления камней в почках
noimageКак добиться тонкой талии
noimageВесной - насморк главная проблема
noimageДиета для красивого цвета лица
Лента новостей