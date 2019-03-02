Диета для красивого цвета лица

Обычно врачи рекомендуют каждому человеку употреблять минимум пять порций свежих овощей или фруктов в день. Несомненно, это полезная рекомендация, которая может и для лечения от ожирения, и для улучшения самочувствия в целом.





Но какие именно это должны быть продукты?





Ответ просто: на цвет и состояние кожи наиболее благоприятно влияют плоды (как фрукты, так и овощи), которые содержать каротиноиды, или витамин А. Как правило, это фрукты и овощи желтого или оранжевого цветов: морковь, абрикосы, манго, тыква, розовый грейпфрут и др. Именно они насыщены витамином А, который, усваиваясь, делает кожу более здоровой и шелковистой.





Но и это еще не все: исследования показали, что употребление этих продуктов в пищу в течение длительного времени приводит к изменению цвета кожи, придавая ему золотистый оттенок. Таким образом, оздоровительный эффект усиливается еще и теплым, привлекательным цветом лица.