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Леди
Красота и здоровье
2 марта 19, 12:13
Диета для красивого цвета лица
лицо
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Все мы мечтаем иметь красивую бархатистую кожу красивого естественного цвета. Однако зимний холод и весенний авитаминоз не всегда позволяют нам выглядеть так, как нам этого хочется
Хорошим выходом в этой ситуации будет специальная диета для кожи, которая вернет ее в нужное состояние. И, что особенно приятно, эта диета необычайно проста!

Обычно врачи рекомендуют каждому человеку употреблять минимум пять порций свежих овощей или фруктов в день. Несомненно, это полезная рекомендация, которая может и для лечения от ожирения, и для улучшения самочувствия в целом. 

Но какие именно это должны быть продукты?

Ответ просто: на цвет и состояние кожи наиболее благоприятно влияют плоды (как фрукты, так и овощи), которые содержать каротиноиды, или витамин А. Как правило, это фрукты и овощи желтого или оранжевого цветов: морковь, абрикосы, манго, тыква, розовый грейпфрут и др. Именно они насыщены витамином А, который, усваиваясь, делает кожу более здоровой и шелковистой.

Но и это еще не все: исследования показали, что употребление этих продуктов в пищу в течение длительного времени приводит к изменению цвета кожи, придавая ему золотистый оттенок. Таким образом, оздоровительный эффект усиливается еще и теплым, привлекательным цветом лица.
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