Весной - насморк главная проблема

Как же избежать этого заболевания, и что нужно для этого делать? Комментарии врачей-отоларингологов.

Неустойчивая погода, ослабленный иммунитет, весенний авитаминоз и даже непродолжительное общение с больным дома или на работе создает идеальные условия для распространения всевозможных инфекционных заболеваний. А вместе с традиционными простудами обостряются и их осложнения, в частности, гайморит.

Гайморит - это заболевание, связанное с воспалением верхнечелюстной пазухи носа. Гайморовы пазухи, как и другие носовые пазухи, связаны с носовой полостью маленькими выводными отверстиями. Когда происходит отек слизистой носа, эти отверстия закрываются. В самих пазухах скапливается слизь, что создает все условия для активного размножения бактерий. Вследствие этого процесса и происходит воспаление.

Причины гайморита

Основной причиной развития гайморита являются бактериальные и вирусные инфекции. Заболеванию также способствует искривление носовой перегородки, риниты разной этиологии, аллергические заболевания, длительные хронические болезни и несвоевременное или неправильное лечение простудных заболеваний. Кроме того, инфекция может проникнуть в организм из-за болезни зубов или развиться вследствие травмы.

Симптомы гайморита

Первыми симптомами гайморита являются неприятные ощущения в носу и боль в околоносовой области. Обычно боль наиболее выражена в вечернее время, а утром ослабевает. Очень часто такую боль можно принять за зубную или головную боль.

Дополнительными признаками гайморита является постоянная (попеременная) заложенность левой и правой сторон носа. Иногда, при гайморите появляются трещины у входа в носовые отверстия.

Слизистые выделения из носа имеют желтый или зеленоватый окрас и неприятный запах. Однако когда нос сильно заложен, насморка может и не быть. Кроме того, у людей, страдающих от гайморита, очень часто бывает плохой аппетит, повышенная утомляемость и неспособность сосредоточить внимание.

При остром развитии заболевания температура может подниматься до 38 градусов. «Острый гнойный гайморит в домашних условиях не лечится. Нужно обязательно обратиться к специалисту. Если гайморит катаральный (не гнойный), то его можно лечить и в домашних условиях. Однако определить какой у пациента гайморит можно только после осмотра у ЛОР-врача и рентенографии придаточных пазух носа» - говорит врач-отоларинголог А.Д.Горбачева.

Лечение гайморита

При лечении острого гайморита проводят комплексную терапию, которая направлена, в первую очередь, на устранение причин, способствующих воспалительному процессу. Хороший эффект дает промывание пазух специальными дезинфицирующими растворами, а затем лечение с помощью раствора антибиотиков. Также для лечения гайморита часто используется физиотерапия: ингаляции, УВЧ, диатермия, соллюкс.

В случае если консервативное лечение не приносит желаемого эффекта, во избежание тяжелых осложнений, одним из которых является менингит, производится прокол гайморовой пазухи. Гнойное содержимое пазухи удаляют и вводят туда лекарства.

В отсутствие острого течения заболевания, гайморит можно лечить и в домашних условиях. Многие люди пользуются сосудосуживающими каплями, чтобы облегчить дыхание. Однако это небезопасно. «Длительное использование сосудосуживающих капель приводит к развитию осложнений, в большинстве случаев. Рационально, прибегнуть к комплексному лечению, что бы избавиться от необходимости в сосудосуживающих каплях» - советует врач-отоларинголог В.Ф.Кот.

Ниже мы перечислим несколько безвредных методов, которые помогут вам бороться с неприятным заболеванием в домашних условиях.

Итак, на начальной стадии можно на ночь прикладывать к пяткам горчичники, и надевать теплые носки. Хороший эффект оказывают ингаляции парами ментола, лука или чеснока.

В старину воспаление гайморовых пазух успешно лечили хреном. Для этого корень хрена очищали и натирали на терке. Примерно одну треть стакана полученной массы смешивали с соком 2-3 лимонов до консистенции сметаны. Полученное снадобье принимали за 20 минут до еды по чайной ложке в течение месяца.

Для усиления терапевтического эффекта следует несколько раз в день пить чай с лимоном, медом и имбирем. Напиток не должен быть горячим и обжигающим, иначе вместо пользы он может принести вред.

Общие методы профилактики

Как мы уже говорили, одной из основных причин гайморита в весенний период является авитаминоз. Ослабленный организм не способен быстро побороть инфекцию, если ему не помогать. Замечательным средством помощи в весеннее время являются витаминные чаи.

Рецепты витаминных чаев:

Рецепт 1: Смешайте 1 ст. ложку плодов черной смородины и 1 ст. ложку плодов шиповника, залейте 2 стаканами кипятка, настаивайте около часа в закрытой, укутанной полотенцем посуде или термосе. Добавьте в полученный чай чайную ложку меда.

Рецепт 2: Смешайте 1 ч. ложку листьев крапивы, 2 ч. ложки плодов черной смородины и 3 ч. ложки плодов шиповника. Залейте смесь 2 стаканами кипятка, настаивайте около часа в закрытой, укутанной полотенцем посуде или термосе. Настойку можно процедить и добавить мед по вкусу.

Рецепт 3: Смешайте 3 ч. ложки плодов шиповника, тертой моркови, листьев крапивы, и 1 ч. ложку плодов черной смородины. Залейте смесь 2 стаканами кипятка, поставьте на медленный огонь и кипятите еще 5-10 минут. После этого полученный напиток следует настаивать 3-4 часа в термосе или закрытой посуде.

Кроме чая и витаминов хорошей профилактикой этому заболеванию послужат занятия физкультурой, прогулки на свежем воздухе, полноценное питание и здоровый сон. Очень важно своевременно лечить простудные заболевания, способствующие развитию гайморита. Если насморк не проходит в течение недели, непременно проконсультируйтесь с отолорингологом для назначения соответствующего лечения, пишет Ликар.инфо.