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Леди
Красота и здоровье
3 марта 19, 09:41
Как остановить кровотечение
повязка
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Прежде чем оказывать первую помощь нужно определить тип кровотечения

Кровотечения бывают артериальные, венозные и капиллярные, прежде чем оказывать первую помощь нужно определить его тип.

Венозное кровотечение - это потеря крови вследствие повреждения вен. Кровь при венозном кровотечении вытекает из раны равномерно и непрерывно. Как правило, венозное кровотечение возникает вследствие глубоких ранений или порезов, пишет Всеукраинский союз парамедиков.

Краткий алгоритм действий при венозном кровотечении:

Вызовите помощь Наденьте перчатки Прижмите рану рукой в перчатке Приготовьте перевязочный материал Наложите давящую повязку Контролируйте состояние пострадавшего до приезда скорой.

Артериальные кровотечения возникают во время серьезных травм.

Артериальное кровотечение имеет определенные признаки, и первая помощь должна оказываться после их выявления:

- кровь выплескивается из раны фонтаном; 

- струя, пульсирует в соответствии с ударами сердца;

- быстрое расширение лужи крови возле пострадавшего (по этому признаку определяют артериальное кровотечение в тех случаях, когда на пострадавшем не видно раны).

После того, как вы определили вид кровотечения - можно оказывать домедицинскую помощь.

Алгоритм действий при артериальном кровотечении:

- Вызовите помощь

- Наденьте перчатки

- Прижмите рану рукой в перчатке

- Наложите жгут на плечо/бедро максимально высоко 

- Подготовьте перевязочный материал

- Наложите давящую повязку 

- Контролируйте состояние пострадавшего до приезда скорой.

Капиллярное кровотечение не вызывает обильной потери биологической жидкости. Однако опасно тем, что может привести к заражению бактериями. Запомните или сохраните себе в телефон алгоритм действий при капиллярном кровотечении.

- Наденьте перчатки

- Очистите/промойте рану 

- Обработайте рану антисептиком 

- Закройте рану марлевой салфеткой/ пластырем.


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