Как остановить кровотечение

Кровотечения бывают артериальные, венозные и капиллярные, прежде чем оказывать первую помощь нужно определить его тип.

Венозное кровотечение - это потеря крови вследствие повреждения вен. Кровь при венозном кровотечении вытекает из раны равномерно и непрерывно. Как правило, венозное кровотечение возникает вследствие глубоких ранений или порезов, пишет Всеукраинский союз парамедиков.

Краткий алгоритм действий при венозном кровотечении:

Артериальные кровотечения возникают во время серьезных травм.

Артериальное кровотечение имеет определенные признаки, и первая помощь должна оказываться после их выявления:





- струя, пульсирует в соответствии с ударами сердца;



