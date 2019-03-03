Как остановить кровотечение

Кровотечения бывают артериальные, венозные и капиллярные, прежде чем оказывать первую помощь нужно определить его тип.
Венозное кровотечение - это потеря крови вследствие повреждения вен. Кровь при венозном кровотечении вытекает из раны равномерно и непрерывно. Как правило, венозное кровотечение возникает вследствие глубоких ранений или порезов, пишет Всеукраинский союз парамедиков.
Краткий алгоритм действий при венозном кровотечении:Вызовите помощь Наденьте перчатки Прижмите рану рукой в перчатке Приготовьте перевязочный материал Наложите давящую повязку Контролируйте состояние пострадавшего до приезда скорой.
Артериальные кровотечения возникают во время серьезных травм.
Артериальное кровотечение имеет определенные признаки, и первая помощь должна оказываться после их выявления:- кровь выплескивается из раны фонтаном;
После того, как вы определили вид кровотечения - можно оказывать домедицинскую помощь.
Алгоритм действий при артериальном кровотечении:- Вызовите помощь
Капиллярное кровотечение не вызывает обильной потери биологической жидкости. Однако опасно тем, что может привести к заражению бактериями. Запомните или сохраните себе в телефон алгоритм действий при капиллярном кровотечении.- Наденьте перчатки