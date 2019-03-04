Лучшие продукты для употребления весной

Эти продукты позволят человеку пережить авитаминоз и укрепить свое здоровье. Первое место в списке – это яблоки. Врач-диетолог отмечает, совершенно не важно какого урожая этот фрукт, главное, чтобы он правильно хранился и не подвергался воздействию химикатов. Специалист рекомендовал обращать внимание на самые невзрачные яблоки, который при этом не выглядят старыми и пропавшими.





Далее идут все виды цитрусовых. Врач-диетолог отмечает, на российскую зиму и весну в других странах приходится пик сборов урожая данных фруктов, поэтому каждый может себе их позволить. Отдельно она рассказала про добавление лимона в чай. Специалист отметил, при больших температурах вся польза цитрусовых исчезает, поэтому таким образом из них нельзя получить полезные витамины.





Отдельно врач-диетолог выделил капусту и свеклу. Данный овощи имеют низкую стоимость, но содержат большой набор полезных витаминов и минералов. Также специалист обратил внимание на свежую зелень. Её необходимо добавлять во все блюда, какие только возможно: делать из неё салаты, посыпать мясо, есть в качестве закуски.





Последнее место в Топ-6 продуктов заняли сухофрукты. Врач отметил, этот продукт сохраняет практически весь набор полезных веществ, но при этом для его хранения не используются вредные химикаты.



