Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
30.58
USD
26.86
RUB
0.41
EUR
30.39
USD
26.81
RUB
0.41
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Леди
Красота и здоровье
4 марта 19, 11:41
Лучшие продукты для употребления весной
яблоки
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Врач-диетолог назвал собственный Топ продуктов для весеннего рациона.
Эти продукты позволят человеку пережить авитаминоз и укрепить свое здоровье. Первое место в списке – это яблоки. Врач-диетолог отмечает, совершенно не важно какого урожая этот фрукт, главное, чтобы он правильно хранился и не подвергался воздействию химикатов. Специалист рекомендовал обращать внимание на самые невзрачные яблоки, который при этом не выглядят старыми и пропавшими.

Далее идут все виды цитрусовых. Врач-диетолог отмечает, на российскую зиму и весну в других странах приходится пик сборов урожая данных фруктов, поэтому каждый может себе их позволить. Отдельно она рассказала про добавление лимона в чай. Специалист отметил, при больших температурах вся польза цитрусовых исчезает, поэтому таким образом из них нельзя получить полезные витамины.

Отдельно врач-диетолог выделил капусту и свеклу. Данный овощи имеют низкую стоимость, но содержат большой набор полезных витаминов и минералов. Также специалист обратил внимание на свежую зелень. Её необходимо добавлять во все блюда, какие только возможно: делать из неё салаты, посыпать мясо, есть в качестве закуски.

Последнее место в Топ-6 продуктов заняли сухофрукты. Врач отметил, этот продукт сохраняет практически весь набор полезных веществ, но при этом для его хранения не используются вредные химикаты.

Источник: https://telegraf.com.ua
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Продукты для эффекта молодого лица
noimageПростые способы заснуть быстрее
noimageТоп-5 причин добавить чернослив в свой рацион
noimageМедики рассказала о необычных свойствах куриных яиц
noimageПочему мужчинам нельзя пить много кофе?
Лента новостей