Простые способы заснуть быстрее

В итоге постоянно недосыпаешь, из-за чего портится здоровье. Но есть способы заснуть быстрее! Вот что предлагают специалисты.
Моргай
Если быстро моргать в течение всего одной минуты, веки отяжелеют — и ты довольно скоро сможешь заснуть.
Включи кондиционер
В прохладной атмосфере лучше спится!
Вечерний душ
Полезен не только для гигиены. Лучше принять его за полчаса до сна.
Медитируй
Или хотя бы постарайся перед сном посидеть, ни о чем не думая.
Кровать — только для сна
Не бери туда ноутбук и телефон, тогда организм быстрее привыкнет к тому, что ночью надо спать.
Выпей молока
Лучше теплого. Оно содержит альфа-лактальбумин, в котором есть триптофан, способствующий выработке мелатонина. А он как раз помогает заснуть.
Поменяй лампы в спальне
Лучше всего на такие, которые могут изменять интенсивность свечения. Тогда будет проще засыпать. И никаких гаджетов за час до сна!
Не отслеживай сон
Сейчас это умеют многие браслеты, но на самом деле люди часто переживают за качество сна и спят еще хуже!