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Леди
Красота и здоровье
4 марта 19, 11:59
Простые способы заснуть быстрее
сон
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Бывает так: ложишься спать — и часами не можешь уснуть.
В итоге постоянно недосыпаешь, из-за чего портится здоровье. Но есть способы заснуть быстрее! Вот что предлагают специалисты.

Моргай 
Если быстро моргать в течение всего одной минуты, веки отяжелеют — и ты довольно скоро сможешь заснуть.

Включи кондиционер 
В прохладной атмосфере лучше спится!

Вечерний душ 
Полезен не только для гигиены. Лучше принять его за полчаса до сна.

Медитируй 
Или хотя бы постарайся перед сном посидеть, ни о чем не думая.

Кровать — только для сна 
Не бери туда ноутбук и телефон, тогда организм быстрее привыкнет к тому, что ночью надо спать.

Выпей молока 
Лучше теплого. Оно содержит альфа-лактальбумин, в котором есть триптофан, способствующий выработке мелатонина. А он как раз помогает заснуть.

Поменяй лампы в спальне 
Лучше всего на такие, которые могут изменять интенсивность свечения. Тогда будет проще засыпать. И никаких гаджетов за час до сна!

Не отслеживай сон 
Сейчас это умеют многие браслеты, но на самом деле люди часто переживают за качество сна и спят еще хуже!

Источник: https://telegraf.com.ua
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