Простые способы заснуть быстрее

В итоге постоянно недосыпаешь, из-за чего портится здоровье. Но есть способы заснуть быстрее! Вот что предлагают специалисты.





Моргай

Если быстро моргать в течение всего одной минуты, веки отяжелеют — и ты довольно скоро сможешь заснуть.





Включи кондиционер

В прохладной атмосфере лучше спится!





Вечерний душ

Полезен не только для гигиены. Лучше принять его за полчаса до сна.





Медитируй

Или хотя бы постарайся перед сном посидеть, ни о чем не думая.





Кровать — только для сна

Не бери туда ноутбук и телефон, тогда организм быстрее привыкнет к тому, что ночью надо спать.





Выпей молока

Лучше теплого. Оно содержит альфа-лактальбумин, в котором есть триптофан, способствующий выработке мелатонина. А он как раз помогает заснуть.





Поменяй лампы в спальне

Лучше всего на такие, которые могут изменять интенсивность свечения. Тогда будет проще засыпать. И никаких гаджетов за час до сна!





Не отслеживай сон

Сейчас это умеют многие браслеты, но на самом деле люди часто переживают за качество сна и спят еще хуже!



