Супрун раскрыла главные секреты похудения к лету

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook отметила, что с приближением пляжного сезона, многих украинцев волнует вопрос похудения и нередки случаи, когда, чтобы приобрести фигуру мечты, люди идут на так называемые "марафоны похудения", которые состоят из жесткой диеты и интенсивных тренировок.





По словам Супрун, речь идет о строгих диетах, согласно которым, чтобы похудеть, нужно ограничить дневное потребление калорий до 800-1000. Чаще всего, такие "марафоны похудения" предусматривают запрет жиров и углеводов при выполнении интенсивных тренировок.





Чиновница отмечает, что такой режим действительно поможет стремительно похудеть, но в то же время человек будет испытывать сильный дефицит калорий и тело будет вынуждено тратить запасы жира. По словам Супрун, такие диеты на английском языке называют сrаѕһ diets, то есть разрушительные.





Опасность подобных диет состоит в том, что часто у худеющих возникают такие симптомы, как слабость и обоморочность, потеря мышечной массы, недостаток микроэлементов, формирование камней в желчном пузыре, риск повторного набора веса и даже увеличение риска преждевременной смерти и смерти из-за сердечно-сосудистых заболеваний.





В то же время, Супрун не запрещает ее соблюдение, если "марафон похудения" означает поддержку со стороны квалифицированного врача и тренера, формирование здорового сбалансированного рациона и привычки тренироваться.





Исполняющая обязанности министра здравоохранения советует найти те рацион и режим тренировок, которые вам будут комфортны, и которые вы сможете поддерживать всю жизнь, а не лишь на протяжении двух изнурительных недель.





Как похудеть и не навредить себе:





Отказаться от бесполезных сладостей, добавление сахара к чаю и кофе, сладких напитков и алкоголя;





Есть меньше жареного, но больше тушеного и отварного, а также приготовленного в микроволновке. Тогда ваш рацион "похудеет" на несколько сотен килокалорий без вреда для здоровья;





Есть все, что вы любите, но в меньшем количестве;





Быть более активными – выходить на прогулки и легкие пробежки;





Полноценно спать. Именно здоровый сон восстанавливает баланс лептина и грелина и утоляет чувство голода, а также уменьшает тревожность. Меньше тревожность = меньше заедания стресса.



