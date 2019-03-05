Самая важная жидкость: как правильно пить воду

Но не стоит забывать, что вода содержится в еде, а переизбыток жидкости не менее вреден, чем недостаток. В частности, большое количество жидкости увеличивает нагрузку на почки, а также из организма вымываются полезные вещества, например, натрий, нужный для поддержания нормальной работы сердечно-сосудистой системы.





Специалисты говорят о том, что у каждого человека своя потребность в воде и организм умеет сообщать, когда нужно восполнить ее запасы. Поэтому пить лучше всего тогда, когда вы чувствуете жажду.





Чтобы не перегружать почки, рекомендуется не пить за час до сна. Иначе утром вы рискуете проснуться с отеками, а также может нарушиться работа почек. Стоит избегать больших объемов жидкости перед сном, но пара глотков вам ничем не грозят. Медики также советуют отказаться от воды во время интенсивных тренировок.





Исследования показывают, что во время приема пищи пить не желательно, так как это может навредить процессу пищеварения. Рекомендуется пить за 15-20 минут до еды, а также через полчаса после приема пищи.





Кроме того, очень важно, что именно вы пьете. Желательно максимально сократить употребление газировки и пакетированных соков, так как они содержат очень много сахара. Не стоит увлекаться кофе и алкогольными напитками.



